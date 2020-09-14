斷片！他「忘了在2樓」晚上開門步出...幸好摔落這裡

▲竹南鎮1名蔡姓老翁，從2樓滑落至屋頂鐵皮上，路過民眾急忙報警求援，所幸只有四肢受到一點擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名蔡姓老翁（66歲），因患有失智症且視力不佳，13日晚間突然自行從2樓打開鐵門走出去，不慎滑落到2樓屋頂鐵皮上，1名路過的民眾聽到老翁呼救後急忙報警，警方協同消防隊聯手將老翁救下，所幸老翁只是四肢擦傷，送醫後已無大礙。

警方表示，13日晚間8時45分許接獲民眾報案指稱，竹南火車站西站南邊停車場附近，有1名老翁坐於鐵皮屋上大喊救命，亟需警方協助。警方抵達後發現蔡翁神情無助且四肢滿是傷痕，坐在加蓋鐵皮屋頂邊角上非常危險，警方立即通報消防人員前來協助，同時安撫老翁之情緒、防止老翁摔落地面，在消防人員協助下，順利將蔡翁救下來，交由蔡翁妻子照顧。

其妻向警方表示，老翁患有老人癡呆症、視力又不佳，不知何時打開2樓鐵門，滑落在鐵皮屋頂上，幸好有熱心民眾報案與警消之協助，讓蔡翁能平安脫離險境。

竹南分局分局長楊贊鈞除表示，對於警察同仁、消防弟兄及民防義警積極熱心聯手搶救老翁，避免憾事發生之義勇行為大加讚許外，並呼籲民眾，應多加注意家中年邁長者，避免因一時的疏忽而造成無法挽回的悲劇。

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