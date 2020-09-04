第37屆政大金旋獎初賽9/5、9/6華山登場！

活動小組報導

第 37 屆政大金旋獎初賽將於 9 月 5 日、9 月 6 日於華山 1914 文化創意產業園區東 3B 館 烏梅劇院 盛大展開！本屆金旋獎初賽以「暖潮」為題，象徵新世代的音樂人內心縱使偶有被困惑束縛的時候，他們仍然默默在自己的領域裡努力。帶著勇氣，將心中的夢想放入溫暖潮水，細心滋養，等待成長。

▲第三十六屆政大金旋獎決賽舞台（圖由金旋獎主辦單位提供）



比賽第一天為獨唱組與重對唱組進行比賽，將有 75 組獨唱組、12 組重對唱組參賽選手角逐決賽資格，邀請到澆花系女歌手 PiA 吳蓓雅、曾獲第 30 屆金曲獎最佳台語專輯獎和最佳編曲人獎的創作歌手廖士賢以及孔雀眼樂團主唱兼貝斯、鍵盤手的令晴擔任評審。



第二天輪到創作組登場，將由 38 組學生樂團進行比賽。邀請到的評審為 Vast &Hazy 團長、吉他手兼製作人林易祺、曾擔任第 30 屆金曲獎評審與第 10 屆金音創作獎資格審委員，樂評經驗豐富的音樂工作者戴均叡以及第八屆金音獎最佳創作歌手沈簡單。創作組向來是金旋獎具代表性的組別，每屆參賽者都有各自獨特的風格，為金旋舞台增添豐富色彩！

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金旋獎秉持著推廣學生音樂的初衷以及回饋歷屆參賽者的理念，致力為參賽者提供自由、不設限的舞台，亦積極建立品牌，希望熱愛音樂的靈魂都能被聽見。誠摯邀請大家蒞臨金旋獎初賽，一起發掘今年舞台上的新星，為自己支持的參賽者加油！

▲第三十六屆政大金旋獎決賽舞台（圖由金旋獎主辦單位提供）

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☁️ 夢境幻遊指引

09/05－06 初賽 @華山1914文化創意產業園區 東3B館 烏梅劇院

10/11 決賽 @Westar