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桃園「世界客博會」少40天省15億！議員林正峰：移作龜山區建設

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▲桃園市議員林正峰質詢「世界客博會」在桃園舉辦後，因此縮小規模省15億公帑！（圖／市議員林正峰服務處提供）

▲桃園市議員林正峰質詢「世界客博會」在桃園舉辦後，因此縮小規模省15億公帑！（圖／員林正峰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林正峰14日於市政總質詢時表示，市府依據他今年初質詢有關「2022世界客家博覽會」在桃園活動，進行檢討後，決定縮小規模，省下至少15億公帑，除落實地方民代的職責，也希望把撙節下來的經費移做建設經費，做為龜山區加速各項建設。

林正峰說，他今年初發現客家局預計於2022年8至11月，將與客委會在桃園舉辦首屆「世界客家博覽會」活動，該活動雖由客委會全額補助25至30億經費籌辦，但他當時揭露該活動金額太高、活動時間長達120天、而且正好是下屆市長與市議員選舉競選激烈階段。

林正峰強調，他欣慰經由上次總質詢，客委會與市府檢討後，把活動時間避開競選階段並縮短為80天、經費也縮小為15億元。而追回15億公帑免遭浪費，他希望把撙節下來的經費移做建設經費，幫忙龜山區加速各項建設。

尤其是，龜山區創稅多但交流道塞車嚴重；停車空間比率與建設更是全市倒數第一；龜山區還有幾個里迄今沒有市民活動中心；其中，盼不到活動中心的文青里更要面對著文青國中小學新建工程一再延宕、聯外道路打通與開闢遙遙無期。希望市府儘速推動，並結合新北市政府，共同向中央爭取加速興建高架工程改善中山高林口交流道壅塞問題。

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關鍵字：

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