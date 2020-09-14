　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Apple Watch推出環境日徽章。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Apple Watch Series 6將推出新色。（示意圖／記者洪聖壹攝）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果的新品發表會將於台灣時間16日凌晨1點舉辦，根據推特爆料達人L0vetodream表示，Apple Watch Series 6將推出新顏色，且在發表會當天可到蘋果官網立即訂購。

L0vetodream於13日爆料，Apple Watch今年將出新顏色，目前細節尚不清楚，但推測蘋果將發布新款的Apple Watch低階版和Series 6高階版。根據該帳號上週的另一則推文，Apple Watch將採用新的藍色調，謠言也猜測iPhone 12將採用新的「午夜藍」（Midnight Blue）色調。

根據L0vetodream貼文，新款蘋果產品將支援「快充功能」，表示可能出現在新的Apple Watch或iPad Air 4，由於watchOS 7有睡眠追蹤重點功能，所以在Apple Watch的機率最大。

價格部分，L0vetodream表示，其中一款產品（可能是iPad Air 4）價格介於569美元至599美元，跟目前499美元的iPad Air相比，價格略有上漲。

過去，L0vetodream曾準確預測出watchOS 7、iOS 14和macOS 11 Big Sur的各種功能，以及今年iPhone SE的功能以及適用於iPad Pro的蘋果Magic Keyboard的發布日期。不過，L0vetodream最初聲稱9月沒有新Apple Watch，直到蘋果新產品發表會確定後，該聲稱也轉為可能在說iPad Air 4，或者Apple Watch可能在9月15日開始訂購，10月才會出貨。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
影／大貨車左轉沒禮讓　直行機車29歲騎士遭輾死
還原武界壩意外當天！他聽打雷後「2家人最後身影」：印象特別深
狄鶯怒點名「林女」網瘋猜是她！　3年前嫁王傳一
他游上岸逃死「重回武界壩」招魂　妻兒一次就允杯
網友群起撻伐！樂天要求公視台語台道歉
睡車上躲過洩洪！她煎熬28hrs…悲痛認老公遺體
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

9/23再一場Galaxy Unpacked！三星Galaxy S20 FE即將登場

Dell EMC攜手VMware　打造全系列超融合架構應對數位資料巨浪

馬斯克預告9月22日「電池日」　特斯拉將宣布重大消息

HTC Wildfire E Lite渲染圖曝光　主打特定地區「入門低階機款」

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

快訊／Sony晚間正式宣布：PS5線上發表會下周四凌晨登場

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

9/23再一場Galaxy Unpacked！三星Galaxy S20 FE即將登場

Dell EMC攜手VMware　打造全系列超融合架構應對數位資料巨浪

馬斯克預告9月22日「電池日」　特斯拉將宣布重大消息

HTC Wildfire E Lite渲染圖曝光　主打特定地區「入門低階機款」

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

快訊／Sony晚間正式宣布：PS5線上發表會下周四凌晨登場

歐陽妮妮「自願接吻」當收視祭品　王子嚇歪：阿姨不同意

快訊／武界壩意外究因　台電：將增設閘門操作的防呆機制

中秋烤香腸新選擇！異國風「日式章魚燒、巨無霸韓式泡菜」首登場

女友和他分手！27歲男爬高壓電線8小時沒事　卻害死無辜老婦人

獨／國民黨海峽論壇底線曝光　祭出「尊嚴牌」力勸王金平

「黨要擁抱全國民眾」　侯友宜建議黨團：主動了解非執政縣市需求

開放美豬美牛》林騰鷂／陳菊漠視蔡英文一再危害人權

LIVE／新冠肺炎確診增1人！全台累積499例　指揮中心14時說明

驚悚影片曝！台南大貨車轉彎沒禮讓秒撞…「機車卡車底」騎士慘死

黃之鋒：勿討論港人逃亡過程「會對留港的港人造成危險」

3C家電熱門新聞

爆料指iPhone 12於10月13日發表

Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看！　iOS 14 搶先 iPhone 12 登場

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

蘋果發布 iOS 14 新規則　為 App Store 遊戲串流商再築高牆

iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

快訊／PS5線上發表會9/17凌晨登場

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

馬斯克預告9月22日「電池日」　特斯拉將宣布重大消息

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

安卓用戶下載App不怕沒網路了！　Google Play 將提供P2P共享應用功能

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

更多熱門

相關新聞

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

蘋果將於15日舉行發表會，目前還不確定亮相的是Apple Watch還是iPhone 12，國外媒體猜測，iPhone 12將在10月23日出貨，換言之，發表會應落在10月中旬，國內電信商則表示，仍在等待蘋果通知。

蘋果期貨選擇權掀交易狂熱！　散戶把當沖當樂透在玩

蘋果期貨選擇權掀交易狂熱！　散戶把當沖當樂透在玩

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

「誰是接班人？」庫克接任Apple執行長邁入第10年　蘋果專注培養新高層

「誰是接班人？」庫克接任Apple執行長邁入第10年　蘋果專注培養新高層

關鍵字：

蘋果Apple Watch新色

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

堅持急救…老父七孔流血亡！5年後他「骨斷屎滿床」　醫：我輸了

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面