Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

▲Apple Watch Series 6將推出新色。（示意圖／記者洪聖壹攝）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果的新品發表會將於台灣時間16日凌晨1點舉辦，根據推特爆料達人L0vetodream表示，Apple Watch Series 6將推出新顏色，且在發表會當天可到蘋果官網立即訂購。

L0vetodream於13日爆料，Apple Watch今年將出新顏色，目前細節尚不清楚，但推測蘋果將發布新款的Apple Watch低階版和Series 6高階版。根據該帳號上週的另一則推文，Apple Watch將採用新的藍色調，謠言也猜測iPhone 12將採用新的「午夜藍」（Midnight Blue）色調。

根據L0vetodream貼文，新款蘋果產品將支援「快充功能」，表示可能出現在新的Apple Watch或iPad Air 4，由於watchOS 7有睡眠追蹤重點功能，所以在Apple Watch的機率最大。

價格部分，L0vetodream表示，其中一款產品（可能是iPad Air 4）價格介於569美元至599美元，跟目前499美元的iPad Air相比，價格略有上漲。

過去，L0vetodream曾準確預測出watchOS 7、iOS 14和macOS 11 Big Sur的各種功能，以及今年iPhone SE的功能以及適用於iPad Pro的蘋果Magic Keyboard的發布日期。不過，L0vetodream最初聲稱9月沒有新Apple Watch，直到蘋果新產品發表會確定後，該聲稱也轉為可能在說iPad Air 4，或者Apple Watch可能在9月15日開始訂購，10月才會出貨。