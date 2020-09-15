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看小孩可愛就催生！人妻吐苦衷　阿婆卻「跳針」回：長大就會好

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閱讀,看書,兒童,小孩,小朋友（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO帶著小孩出門，遇到阿婆催生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

現在的社會和以往不同，但還是有很多長輩希望媽媽們可以多生一點，一名人妻帶著兒子出門遇到催生阿婆，對方看到小孩便問，「兒子好可愛，怎麼只有生一個？」人妻解釋因為小孩有語言遲緩需要早療，但阿婆卻跳針式的回覆「長大就會好了！」

這名媽咪在臉書「爆怨公社」發文，帶著兒子出去遇到催生阿婆，對方一開口就問「小孩這麼可愛，怎麼只有生一個？」原PO則回「一個我就快累死了。」沒想到阿婆竟用歧視的眼光回嗆，「累個屁！基因這麼好，可以多生幾個一起帶」。

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原PO解釋自己沒有娘家婆家後援，只有爸爸一個單薪，負責支撐家中所有的開銷，阿婆卻回覆「那你為什麼不去上班。」聽這句話原PO當下傻眼，並說明小孩的狀況，結果得到阿婆跳針式的答覆，讓她大翻白眼「阿婆催生團，有逐漸可教化的趨勢。」

原PO：孩子是語言遲緩的孩子，需要做早療。
阿婆：長大就會好了拉！
原PO：已經早療兩年了，都沒有口語，所以才快點送幼稚園。
阿婆：長大就會好了拉！
原PO：如果我再生一個，也是這樣怎麼辦？
阿婆：長大就會好了拉！

阿婆說到後面，發現場面尷尬的說不下去，默默的離開隱身在人群中。原PO看著阿婆離去後心想，「我都沒說關於自閉症無口語的孩子有多麼情緒化、多麼挑食、多麼難帶、多麼固著，我都還沒說完妳怎麼就跑了...」原PO也在文中寫道，「拜託不要看別人孩子可愛就催生，你可能永遠不能了解人家身陷貧窮、無助、疲憊、絕望，看不到未來的那種感受！」

▲多數孩子的語言發展有一定順序與時間性。（圖／pakutaso）

▲多數孩子的語言發展有一定順序與時間性。（圖／pakutaso）

貼文一出後，吸引許多網友留言，「我也寧願上班 帶小孩比上班累」、「我都直接說要我生你要幫我養噢」、「下次遇到這種人，要直接說沒錢養孩子，所以需要她的愛心，包個幾萬紅包來」。也遇到媽咪分享經驗，「我兒現在也跑早療三年了，進幼稚園有團體生活的幫助下是有成效的」、「早療2年半+幼兒園1年半的媽媽路過，小孩有些自閉特徵，但這部份還沒去確認，心累只有當爸媽的知道」。

據了解，幼童語言發展雖有年齡上之個別差異，但大致上循著一定的順序稜發展；當兒童語言發展起步較晚、發展進度較慢及發展所達最終程度較一般幼童低下，此即為語言發展遲緩或異常。最適當的治療時期是出生後七歲內，尤其是最初的二至四歲最為重要，錯過發展關鍵期及學齡階段，可能在學齡階段會出現不少問題。
 

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