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山區持續搜捕越獄逃犯　白河警大規模「清山」、「護果」守護民眾安全

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▲白河分局規劃執行「清山勤務」，全面清查山區空屋、工寮等偏僻處所保障民眾居住安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白河分局規劃執行「清山勤務」，全面清查山區空屋、工寮等偏僻處所保障民眾居住安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南明德外役監獄受刑人連三榮，於8月趁隙於獄中脫逃，59歲的連三榮身175公分且留平頭，可能出入藏匿於山區一帶，白河分局轄內多屬山區地形，平時人煙罕至，易成為法分子及宵小藏匿之處所，白河分局規劃「清山勤務」，全面清查山區空屋、工寮等偏僻處所保障民眾居住安全。

▲白河分局規劃執行「清山勤務」，全面清查山區空屋、工寮等偏僻處所保障民眾居住安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲白河分局規劃執行「清山勤務」，全面清查山區空屋、工寮等偏僻處所保障民眾居住安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲白河分局規劃執行「清山勤務」，全面清查山區空屋、工寮等偏僻處所保障民眾居住安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

再者目前陸續有芭樂、竹筍、香蕉、火龍果及龍眼產季,許多農民辛苦栽植之蔬果農作,白河分局對轄內農民栽種之農產品建立有產季時序表，且持續列為重點勤務保護，14日也針對各時節盛產之農作物，持續啟動「護果工作」，除大規模「清山」清查10處場所，以防不法份子、製毒工廠及職業賭場等之違法行為之藏匿外，並針對各農產區實施「護果」巡守，守護農民心血財產。

▲白河分局規劃執行「清山勤務」，全面清查山區空屋、工寮等偏僻處所保障民眾居住安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局表示，維護治安、守護民眾之安全為警察主要之任務，民眾如發現可疑人車,「即刻撥打110，警力即到」，採取重點地區之密集巡守，並結合各地之望相助隊，日夜逡巡防杜宵小，一同守護財產,並貫徹市長黃偉哲「做的更好、過的更好」之理念，在治安上守護農民辛苦栽種心血、肅清槍、毒、賭、詐等不法，營造樂活宜居之大白河生活城。

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