天秀農場生產苦瓜形如蘋果　有機甜脆鮮美可生食

▲天秀農場林益松生產苦瓜，外形如蘋果，有機甜脆鮮美可生食 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友林益松種植翠玉蘋果苦瓜，外型似蘋果形狀，表皮翠綠，顆粒突起，鮮美口感，可直接生食，初入口略帶苦味入喉回甘，已通過有機驗證，保證安全衛生，兩天一收約100公斤，以銷往有機通路為主。

近50歲的林益松，在台北出生，隨父親到南部居住，原開餐廳，因受大環境影響，7年前把餐廳結束回到高樹接續父親經營的天秀農場，為了吸取更多農業知識，他還就讀屏東農業大學。

他說，父親原是肉品商販因健康因素轉途，所以種有機蔬菜販售，最早是種果樹類，慢慢才種蔬菜瓜果，取名天秀有機農場，種植苦瓜、小黃瓜、芥藍、茄子等種類，16年前取得有機驗證，目前面積近1.6公頃，

林益松說，供應有機通路品項要多元，2年前嘗試種翠玉蘋果苦瓜，這品種具耐熱特性，剛種時不懂習性，經常失敗，現在掌握技巧，年年豐收，一個產季約3-4個月，可全年栽種，目前市場上種的人不多。

他採取網室栽種，目前種了1分多地，肥培管理很重要，尤其施用「光合菌」，植物強壯，來花率提高不少，產量提高，每兩天採收一次，一次約100公斤，由於外型特殊，兼具口感，有機通路商認為討喜，都希望增購進貨數量，在市場開創知名度。

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