罷免王浩宇第二階段30天連署過半　四叉貓算出「必勝法」預言結果

記者黃翊婷／綜合報導

罷免王浩宇總部14日凌晨1時許在臉書公布最新進度，第二階段連署剩下19天，目前收到1萬7456份，雖然已經過半，但還差目標3萬2000份一段距離，因此希望中壢人趕快動起來，加入罷免連署。不過，網紅四叉貓曾在臉書PO文分析，預言「罷免王浩宇第二階段不會通過」。

▲罷免王浩宇團體公開第二階段連署進度。（圖／翻攝自Facebook／罷免王浩宇）

13日是罷免王浩宇團體邁入第二階段的30天，總部14日在臉書PO文公開最新情況，坦言離達標還有45.45％需要努力，雖然週末兩天在內壢衝出佳績，短短兩天就收到超過3000人次連署，但現階段總計只收到1萬7456份連署，勉強過半，接下來的19天希望大家一起努力衝刺，「罷王別譏封宇無阻，中壢動起來！」支持者也紛紛在貼文底下留言加油，不過，也有人提出疑慮，直言「戰鬥力還是不太行」。

其實，網紅四叉貓13日在臉書也有PO文分析，文章標題直接點明「罷免王浩宇第二階段不會通過」，以他當日收到的資訊來看，第一階段送件3439份（中選會審核中），第二階段最低門檻為3萬1515份，連署時間為8月15日至10月14日，連署份數1萬6136份（13日的統計），考量到中選會審核的淘汰率，第二階段應該要拿到3萬8106份會比較保險。

▲四叉貓認為罷免王浩宇（上圖）第二階段無法通過。（圖／記者洪靖宜翻攝）

四叉貓接著說，若以13日的統計計算，1萬6136（目前份數）除以3萬8106（保險份數）等於42.345％（達成率），也就是說，罷免團體花了一半的時間只達成42.3％，而依據常理推論，連署後期的進度會越來越慢，還要預留幾天裝訂、不再收件，「因此我認為罷免王浩宇第二階段無法通過」。

不過，四叉貓也分享第二階段必勝法，假如能在10月14日想辦法衝出3萬1515份連署書，其中可能包含一些重複資料，中選會收件之後有40天的審核時間，審核之後肯定是未達門檻，要在10天內補件，這40天加上10天就是額外爭取來的「追加時間」，如果可以在這段時間補滿未達份數，就能通過第二階段，「但基本上第三階段投票也不會過了（門檻78786票）。」