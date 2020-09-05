「罷中總部」正式成立　罷免陳致中連署人畫「瓢蟲」暗諷

▲罷免陳致中總部。（圖／罷中總部提供）

記者洪靖宜／高雄報導

發起罷免高雄市議員陳致中的「鎮港除蟲隊」4日已經開始第二階段連署活動，5日也於前鎮於新生路32號成立罷免陳致中總部，希望能延續先前氣勢，在法定期限前募集到3萬5千份。

罷免高雄市議員陳致中4日正式邁入第二階段，罷中總部也於5日成立，發言人郭倫豪表示，罷中公民運動的主題延續「鎮港除蟲隊」的精神，希望前鎮小港的市民能一起為前鎮小港除去壞蟲，二階60天內目標要達到3萬5千份才算是安全門檻。

▲罷免陳致中總部。（圖／罷中總部提供）

罷中發言人郭倫豪表示：「這次罷中主視覺以粉紅色調為主，希望政治不要只有藍綠，可以是更多色彩、更讓人親近的，而瓢蟲的意象其實是有點暗喻，要一起努力把這隻瓢蟲除去。」，他也呼籲希望更多市民朋友能夠勇敢一起來簽署連署書，用我們人民唯一的權力讓一個辜負選民的民意代表知道人民的力量有多強大。

▲罷中發言人郭倫豪。（圖／罷中總部提供）

依照選罷法規定，罷免案第二階段連署要達到各該選舉區選舉議員時選舉人數的10%，以前鎮、小港區2018年選舉人數28萬611人，因此第二階段需要有2萬8062份才可過關。

對此，高雄市議員陳致中表示，以平常心面對，尊重不同的民意，恪盡民代的職責，我會努力把地方服務做好，在議會認真問政監督，加倍打拚做事來回報選民。