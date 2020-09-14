武界壩「違法貪玩」3死1失蹤　同志媽批不應國賠：不如向孩子懺悔

記者張靖榕／綜合報導

南投仁愛鄉武界壩13日發生3死1失蹤僅1人生還的悲劇，台電的放水預警SOP及是否國賠引發討論。同志媽媽吳少喬對此就在臉書表示，儘管死者為大，但罹難者家屬竟要提出國賠仍令人傻眼；她表示家長藐視河邊警告帶孩子到溪邊露營，如今出事了，「不如多花點時間，在往生的孩子身邊好好懺悔。」

吳少喬13日在臉書粉專發文，原本認為死者為大並未做出嚴厲抨擊的她，最初僅是自省更應該在從事戶外活動時，要先為孩子買旅遊平安險，但之後又從新聞上看到罹難者家屬想提國賠，讓她相當傻眼，因為她認為這明顯有違國賠定義。





▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，救難人員找到3人遺體，1人仍失蹤。（圖／記者鄧木卿攝）

國賠首先建構在國家的「疏失狀態下」，吳少喬指出這前提造成他人身、心受創或往生遺憾時，才由國家動用納稅人稅金賠償，但「這個河川本身就是高危險地區，且已經架設告示牌，除了要進入必須要提前申請之外，也不開放露營與戲水啊！」

吳少喬指出高雄氣爆國賠合理，但已架設警告標誌禁止戲水的溪邊，其作用本應如同「火車軌道禁止行人步行與穿越」，既已禁制還擅自跨越，「這樣不尊重自己生命的行為值得爭取國賠」？

「但這個案件家長藐視河邊警告，除了沒有事前向警察申請許可，還私自帶孩子違法進入危險地區露營過夜」，吳少喬認為當事人到本就會無預警排水的河床上露營，甚至造成家破人亡，儘管痛失家人心情能夠理解，「但我不允許因為個人藐視安全，去想辦法欺凌國家，還想爭取全民納稅金的國賠阿！」

吳少喬呼籲上山民眾多了解「山林解禁開放林道之研析」，裡頭所涉及的法律包括《國家公園法》、《國家安全法》和《國家賠償法》。她在文末指出罹難者家屬不尊重法律，「與其跟國家盧小小爭取國賠，我建議不如多花點時間，在往生的孩子身邊好好懺悔，跟孩子說一句：『對不起，我應該要更努力保護你們，而不是因為違法貪玩讓你們沒了命！』」

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