強化市民捷運通勤防護觀念　捷運公司捷警合辦街舞競賽柯文哲親臨

▲捷運警察隊與捷運公司共辦街舞競賽，寓教於樂教育民眾自我防護觀念。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北捷運公司9月12日在捷運中山站4號出口爵士廣場舉辦捷運盃街舞大賽，有多組民眾組隊輪流展現舞技，台北市長柯文哲也親臨現場參與活動，北市捷運警察隊為防止不肖歹徒利用表演期人潮擁擠趁隙犯案，活動期間加強活動現場安全維護勤務。捷運警察隊並再場結合捷運公司舉辦宣導活動，希望藉此提醒民眾保護隨身財物，並傳授如何再搭乘公共運輸系統時避免遭到性騷、偷拍，強化民眾防護意識。

台北市捷運警察隊指出，以往透過制服警力搭配便衣刑警人員，編成機動快打小組，警力多以此混邊，在捷運站體及車廂內上接受機動調度，形成快速打擊扒竊詐騙、性騷及偷拍等不法之徒，警方希望藉此能全力防護民眾安全。

捷運警察這次更透過捷運公司舉辦犯罪預防宣導活動，警員透過趣味問答方式，希望民眾易於接收宣導訊息，並透過贈送宣導品加深全民預防犯罪觀念，警方呼籲若民眾搭乘捷運遭遇任何問題都可利用車內話務系統和捷運公司駕駛聯絡，或致電捷運警察求助。

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