桃園男持刀逛大街員警英勇制伏　署長陳家欽慰勉肯定

▲持刀逛大街顏姓男子為優勢警力所制伏。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢警分局文化派出所於8日動員優勢警力將持刀逛大街的顏姓男子制伏，警政署長陳家欽特別撥冗至所慰問同仁辛勞，對於該所同仁能夠捍衛人民安全，以優勢警力合力將男子制伏，避免傷及無辜路人，除表達慰勉之意，並給予高度肯定。

▲警政署長陳家欽親臨派出所慰勉。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，8日下午16時許接獲民眾報案，稱於中壢區自強一路49號附近疑似有男子持刀於路上行走，警方立即派遣警力到場警戒，該名40歲顏姓男子情緒十分不穩持刀揮舞，並稱其遭人跟蹤需持刀自衛，警方先與其柔性溝通，再趁其不備之時合力將刀奪下，全案依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲陳家欽也對同仁在執勤時遇見有危急的狀況，適切地運用應勤裝備予以肯定。（圖／中壢警分局提供）

陳家欽為此專程前來，員警還原當時現場經過說，該顏姓男子將右手藏在背後，並將刀子藏在衣服內，且不肯讓員警靠近；員警先與其柔性溝通，細細詢問為何攜帶刀械出門，安撫他的情緒，再試圖請他把刀械繳交給員警，但男子情緒相當不穩，不僅不願配合還開始持刀揮舞逃跑，最後動員了優勢警力上前，再加上盾牌、警棍、月牙棒及防割手套各種執勤裝備，才成功將刀奪下，過程十分驚險。

陳家欽表示，維護治安、打擊犯罪一直都是警察的職責，同仁在執勤時遇見有危急的狀況，應該要保持高度警覺，隨時注意對象的異常舉止，在保護民眾安全之下也要保障自己的安全，這次同仁能適切地運用應勤裝備合力將男子制伏，充分展現團隊合作精神，特予嘉勉與肯定。

►北極靈芝天然珍稀・免運費超級划算