蠔油快吃完！竟撈出「完整蝙蝠屍」他嚇爆：吃了3個月...商家冷回不可能

▲ 蠔油混入蝙蝠屍 。（圖／齊魯電視台）

記者蔡儀潔／綜合報導

山東濟南市一名郭姓男子近日發現，其一家人吃了近3個月的蠔油內，竟混雜了一隻完整的蝙蝠屍體！這讓他們感到一陣後怕，要求廠家提供身體檢查，同時尋求協力廠商協助檢測。對此，涉事廠商表示，蠔油生產是經過層層過濾，不可能出現完整的蝙蝠。

綜合陸媒報導，郭男早前購買由海天味業生產的6公斤裝海天上等蠔油，吃了多月相安無事，然而最近母親在煮飯時，發現舀蠔油舀不動，一挖桶底竟發現有「鳥」。她後來帶同證物到賣場討說法，這才驚覺該「鳥」其實是一隻蝙蝠屍體。

郭男表示，自己吃完蠔油都會蓋上，所以蝙蝠應早已在蠔油桶裡面，知道真相後2、3天都沒有胃口，而且蝙蝠含菌量高，一家人多次進食才發現，要求廠家提供身體檢查。

不過廠商回應稱，蝙蝠不可能是生產期間掉進蠔油桶內，因蠔油生產期間會經過層層過濾，即使掉內也不可能是完整的，所以只願向事主贈送1、2桶產品以示慰問。

▲多數網友認為，蝙蝠不可能是生產時掉入 。（圖／齊魯電視台）

消息傳出後引發網友熱議，不少人覺得傻眼，「看了真是哇哇哇的想吐」、「我....也吃不下飯了」。不過不少人站邊廠家，「要說加工過程中攪碎了我還信，這麼完整真不太可能」、「我個人感覺，不信這些玩意，還是整只」、「屍體居然那麼完整？這次站廠家」。

還有設備廠商留言，稱絕對不可能是生產的時候進去的，蠔油要進入罐裝閥，罐裝到瓶子中去，瓶子有空瓶檢測，罐裝結束不到兩秒直接封蓋，避免污染。