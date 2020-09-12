開另一個女生副本...她貼照轟「趕著去速嗎」！2萬人傻眼　下場曝

▲小靜被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名女子「小靜」（化名）與另名女子「花花」（化名），均是某臉書社團的成員，但小靜卻在該處留言諸多污辱花花的詞語，「X你媽的死婊子」、「趕拎涼啦」，種種誇張言詞，讓花花感到相當難堪，忍不住報警處理。對此，桃園地院審理後，依法判小靜拘役40日，得易科罰金。

判決指出，小靜、花花都是臉書某不公開「副本團」的成員，而該社團約有2萬名成員，但兩人因故而產生不愉快，小靜竟然就基於公然污辱之犯意，在社團中留言，「我操你媽的死B」、「女的送去洪幹還被打槍喔」、「趕著去速懶覺嗎？」等穢語污辱花花。此外，小靜還在留言中明確指出花花的外號、並附上對方的照片，讓社團的不特定多數人都可知道小靜辱罵的對象就是花花。

對此，小靜辯稱，自己確實有上述留言，但矢口否認犯行，而她也說，有許多人都取該外號，是花花自己對號入座。不過，法官認為，小靜有附上個人真實照片，確實已經造成花花名譽受損，認為其辯詞不足採信，犯嫌堪以認定。

桃園地院審理後認為，小靜在臉書社團內用不堪言詞辱罵他人，不僅損害對方名譽，且犯後非但不思尋求道歉和解，反狡辯推卸，犯後態度不佳，因此依犯公然污辱罪，判處她拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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