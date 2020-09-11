人妻臉書狂嗆老公「小GG」！　婆婆硬起來怒告：沒給20萬不和解

▲人妻因於臉書留言稱婆婆有私生子、丈夫下體小挨告妨害名譽。（圖／免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名人妻小花（化名）因不滿遭懷疑出軌，與婆婆、丈夫關係不睦而發生糾紛，2019年8月30日至31日間於臉書留言稱，婆婆有私生子、丈夫「那根」小等語，挨告妨害名譽。對此，台北地院日前審理後，依散布文字誹謗罪，將小花判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，小花2019年8月30日至31日接續於臉書公開指出婆婆、丈夫姓名，留下21則謾罵言論，像是指婆婆「私生活糜爛」、「妳自己有私生子，大兒子跟小兒子姓氏不同，外面還不知道多少男人呢！」「還好我沒有讓寶寶跟一個嘴巴這麼臭的阿嬤相處」。

另外，小花更公開酸丈夫「你X媽的『那根』小到連你前女友都受不了，跑去跟她學長啪啪的小GG興致來時，我還要立馬配合你發洩你那短小又快速的肉慾，我X媽的還要被你懷疑，那麼，我是不是也可以合理懷疑你，根本不是去工作，而是去找小三、玩樂...」、「偉大的小GG，你可以滾了嗎？」等語。事後，小花丈夫、婆婆發現後，氣得提告妨害名譽。

法官認為，小花未能理性處理紛爭，反以貼文留言指摘、謾罵家人，貶損對方名譽及社會評價，但考量小花坦承犯行，有和解意願，惟婆婆聲稱「除非賠償20萬元，否則斷無可能和解」，雙方至今仍未和解，另丈夫審理期間已撤告，審酌後依散布文字誹謗罪，將小花判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。



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