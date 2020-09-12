「爸爸的阿姨的兒子」是你的誰　正確稱謂曝光「不是叔叔」！

▲過年總會碰上許多很久沒見的親戚 。示意圖，與本文無關。（圖／記者崔至雲攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢春節總會碰到許久未見的親戚，怎麼稱呼長輩也成了許多人的難題，特別是在台灣，將「稱謂」分得超細，不像英語可以直接以「Uncle」或「Aunt」簡單帶過。一名網友日前就發文求救，「我父親的阿姨的兒子，我應該稱呼什麼呢？」而網友也紛紛幫忙解答，其中還有人推薦一款超實用的「計算機」。

這名網友在「爆系知識家」上發文，由於他對親屬關係的稱呼方式不太熟悉，因此趕緊向廣大網友求救，「我父親的阿姨的兒子，我應該稱呼什麼呢？」

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大票網友也紛紛留言回應，「父親那邊的一律叫叔叔伯伯，細分的話才會看是堂或表」、「不知道怎麼叫的一律嗨、哈囉」、「爸爸那邊男性都是叔伯，媽媽那邊男性都是舅」、「你爸的阿姨的兒子是你爸的表兄弟」、「叫帥哥」、「是你爸爸的表兄弟，你就看是伯父或叔叔囉！不需特意冠上表字」、「直接叫Uncle」。

▲親戚稱謂。（圖／翻攝自「三姑六婆Lite-親戚稱呼計算機」APP）

事實上，爸爸的阿姨所生的兒子就會是爸爸的表哥或表弟，如果年紀比較爸爸大則稱（姨）表伯；比爸爸年紀還要小的則稱（姨）表叔，不過為了方便稱呼，大多只會以伯伯或叔叔來稱呼。

此外，還有網友推薦親戚計算機等相關APP，而網路上也有開發出線上的親戚稱呼計算機，民眾只要依照自己的需求輸入，即可輕鬆知道「該怎麼叫」，相當實用。