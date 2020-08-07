香瓜放室溫一天！半夜飄出香味　隔天驚見「破大洞」果肉消失

▲原PO回家後現，香瓜竟然破了一個洞 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

炎熱夏天來臨，許多人擔心食物因為高溫而發霉臭掉，會選擇放進冰箱保存。一名網友前天買了香瓜，老闆告知要等變軟一點再放進冰箱；結果隔天發現，香瓜竟然破了一個洞，裡面空蕩蕩，一點果肉都沒有，她因此詢問，「這是正常的嗎？」有網友留言解答，「熟透了！」

原PO在臉書「爆系知識家」發文，日前買了香瓜回家，老闆提醒她，要等軟一點再放進冰箱，於是她將香瓜放在室溫下。隔天回家後發現，香瓜破了一個大洞，把汁液和籽處理乾淨之後，發現香瓜裡面竟然中空，沒有殘留任何果肉。

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她在留言處提及，「當晚拿回家有壓壓看是硬的，結果半夜陣陣的香瓜味充斥著整個家，沒想到隔天晚上發現它自爆」，從照片上還可以看出，香瓜內壁軟爛的模樣。

▲香瓜含豐富的水分，維他命C、A含量豐富，能止渴解熱。（圖／記者徐溱謐攝）

網友底下留言解答原PO的疑問，「我猜你買的時後就有一小點的爛點，溫度加快廣大腐爛，這種瓜基本上不用放軟，直接冰就好了」、「很單純的熟過頭了」、「過熟導致肉化成水」、「太熟了！所以果肉都開始萎縮了」。也有網友搞笑回覆，「被老鼠偷吃了吧」、「這是洋蔥吧」。

根據《台灣好農部落格》說明，香瓜買回家後，可以先在室溫下放置約2至3天，當用手指按壓瓜果底部時，發現變得有些柔軟了，就可食用，此時是最佳的賞味期，但切記要放置在陰涼處，避免被太陽曬到，才不容易變質。吃不完可放冰箱冷藏，但必須用塑膠袋包起來冰冰箱，且只能冷藏、不能冷凍。