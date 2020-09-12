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遭比特犬圍攻…狐狸犬腿被撕爛！她徒手救愛犬　左小指遭咬斷爆血

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▲比特犬,Pit Bull（圖／取自免費圖庫flickr）

▲狐狸犬遭比特犬攻擊，飼主心急徒手救狗，左手小指慘刀咬斷，怒提告求償。（示意圖／取自免費圖庫flickr）

記者陳韻如／台北報導

新北市2019年10月間發生一起比特犬攻擊事件！孟姓女子帶著自家2隻比特犬到住家頂樓放風，碰巧遇上陳姓鄰居也帶著飼養的狐狸犬去溜，但沒想到狐狸犬見到2隻比特犬就開始狂吠，比特犬被激怒後衝上前去撕咬，而陳女情急之下徒手搬比特犬的嘴想救愛犬，反遭咬斷左手指，讓她氣得提告。士林地院審理後，依過失傷害罪判孟女拘役35天。

班道戈犬及比特犬皆是知名鬥犬，個性極其兇猛，而判決書指出，孟女2019年10月24日傍晚就帶著這2隻鬥犬到住家頂樓放風，而剛好陳女也帶著狐狸犬到頂樓。孰料，陳女的狐狸犬一件到對方的2隻狗後，就開始狂吠不止，當場惹怒2隻鬥犬，衝上撕咬狐狸犬，導致狐狸犬的腿幾乎快被扯爛。

陳女當下見狀，情急之下伸手去扳比特犬的嘴就出愛犬，接著將愛犬高舉著後衝向樓梯間想逃離，但沒想到比特犬居然還一路猛追，甚至咬住陳女的手，導致她左右手都有多處撕裂傷，左手小指骨折。

陳女事後怒告孟女，但孟女辯稱，頂樓平時都沒人上去，而她當天只是想讓2隻鬥犬上頂樓自由活動10分鐘，且她上去後就將安全門關閉，讓頂樓形成封閉空間，她並非全然沒有採取安全措施，是陳女帶著狐狸犬上去後，又沒繫上狗繩，狐狸犬又狂吠不止，2隻鬥犬聽到聲音跑過去後，也是狐狸犬先攻擊，鬥犬才反擊。

孟女還稱，自己雖然有過失，但陳女未繫狗繩，甚至自己伸手去扳比特犬的嘴才被咬傷，也有過失，而她事後也深感悔悟，屢屢到醫院探望陳女並道歉，也多次與陳女調解，願意承擔責任。

對此，法官審理後認為，社區頂樓因未禁止住戶出路，屬公共場所，而孟女帶著有攻擊性的寵物出入，應遵守《動物保護法》將狗繫上狗繩、戴上口罩，但孟女卻未遵守，導致陳女及狐狸犬受到攻擊，因此認定孟女涉犯過失傷害罪，一審法官決定她拘役35天，得易科罰金3萬5千元。孟女不服提出上訴，但遭二審法官駁回，全案定讞。

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