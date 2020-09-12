3兒女患精神疾病　77歲翁頂下洗車場養家：爸爸養你們一輩子

圖文／鏡週刊

我和兒女開洗車店。有生意時，我們一起洗車，大女兒、二女兒用吸塵器清車內、擦門邊，三兒子刷輪胎，我把車擦乾淨、再上蠟；大女兒、二女兒洗腳踏墊，三兒子負責打蠟，我再修蠟，大女兒上輪胎油。以前1個月賺10萬元，現在景氣差，加上疫情，只賺7萬元，但這是虛的！房租水電2萬，材料成本也要2萬，這份薪水要養我、太太和三子女，一共5個人。

我高中畢業考上味全公司，從助理業務、專員，做到副主任、主任。25歲結婚，生4個小孩，33歲買房，工作很忙，但假日一定開車載家人出去玩，每個遊樂區都去過，人生也算一帆風順。

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45歲那年，高中畢業的大女兒去考警專，那天她停在路邊看地圖，被車子撞到頭，出院半個月，講話開始怪怪的，會突然跑出去不見，把報紙雜誌、電費單丟進家裡魚缸，收驚拜拜都沒用，醫生診斷是憂鬱症，從此我開始不順。

二女兒在電子公司上班，25歲時被機車撞到，出院開始幻聽，說一直有人跟她講話，醫生說是精神分裂症（現稱思覺失調症）。

三兒子從小常發燒，學習能力遲緩，國中畢業去學汽車美容，後來頂下一家洗車店，2個姊姊不能工作，就到他店裡幫忙。他講話慢，娶不到老婆，我花30萬元幫他娶越南新娘，4個月後發現，媳婦不跟他睡，那乾脆離婚，他受到刺激，打蠟時會一直碎念，去看醫生也是憂鬱症。

3個孩子固定每月要看醫生、吃藥，只有小兒子是正常的，可以養活自己。我55歲提前退休，拿退休金繳清房貸，跟孩子們一起洗車。

我想給大女兒正常生活，她32歲時有人介紹，婚後1個月，卻被先生打到噴鼻血，唉！結婚時我沒主動說女兒憂鬱症的事，是我不對，但也不該用暴力打她啊！我很心痛，非常後悔。

後來她在精神病院認識一個男生，又想結婚，她先生沒工作就算了，身上有錢就買刮刮樂，沒錢就貸款，我馬上把女兒接回來，決定照顧她一輩子。

我沒想過人生怎麼會變這樣，但遇到了，就要扛起做爸爸的責任。我買報紙、雜誌給他們看，刺激他們腦部；不送他們去精神療養院，怕他們與現實脫離。但前陣子大女兒感冒，3天沒吃精神科的藥，發病後又去住院，現在還在休養。

我們洗車店全年無休，就怕客人來1、2次找不到，去別的地方洗，習慣了就不回來，所以不敢休息。我偶爾出去辦事，看他們努力把洗車工作做好、認真生活，就讓我很感動。凡事很難預料，我現在77歲，只能把自己身體照顧好，在倒下之前，多存點錢給他們留後路啦！

林本元，77歲，新北市，洗車店老闆

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