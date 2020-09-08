獨／和碩子公司「羞辱員工」爆離職潮　生產部否認：我們都正常運作

▲招工幹部將員工證隨意扔到地上讓新進員工滿地撿。（圖／翻攝微博）

記者任以芳、魏有德／北京 - 台北連線報導

台資江蘇（昆山）世碩電子公司日前被爆出新進員工遭羞辱的事件發生，雖然世碩電子於5日晚間公開道歉滅火，網路上仍傳出有2900名員工已經離職，造成不小影響。不過，《ETtoday新聞雲》記者循線聯繫上世碩生產部門的員工，該名員工僅低調表示，「我們在廠內沒有聽到這些，我們都正常生產。」

▲江蘇（昆山）世碩電子公司是台灣代工大廠和碩位於大陸的子公司。（圖／翻攝百度百科）

江蘇（昆山）世碩電子公司日前流出一段影片，影片內容為新員工領取識別證時，遭身穿紅色背心及白色上衣的幹部隨手將證件甩飛在地上，讓新員工低頭彎腰滿地撿。這段羞辱員工的影片在網路傳開後，引發網友一陣撻伐，「根本沒把員工當人啊！」

事件在網路發酵後，世碩電子公司傳出員工離職潮，3000名員工中有2900名憤而離職。當《ETtoday新聞雲》記者詢問生產部門的員工，是否有離職潮時？該名員工先提到，「誰說的，哪裡有？我們不知道這些情況，生產部門都還正常。」

隨後記者再度詢問工廠運作有無受到影響？該名員工則表示，「我們在廠內沒有聽到這些，我們怎麼會不在？我們都正常生產，沒有聽說員工離職潮這些事情。」

▲和碩子公司世碩電子在昆山招工現場爆出「羞辱員工」爭議。（圖／翻攝微博）

羞辱員工事件發生後，大陸網友也翻出與世碩公司同一法人的昌碩（上海）公司，此前也因違法延長工作時間，被多次行政處罰。此外，根據中國文書裁判網顯示，世碩公司自2016年起，就發生多起勞動爭議糾紛，涉及了員工猝死、加班費、離職補償等。

江蘇（昆山）世碩電子公司為台灣和碩聯合科技公司在大陸的子公司，以筆電、手機及周邊零組件研發製造為主。事發後，世碩電子公司曾一度否認，隨後又透過官方影音帳號發出聲明表示，當事人已離職，主管也為不當發放員工證行為致歉。