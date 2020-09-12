「部落嘉年華」9/18登場！六大主題區可逛　周末衝松山看原民歌舞秀

▲部落嘉年華9/18登場。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

為宣傳部落特色，交通部觀光局已連續7年舉辦台灣部落觀光嘉年華，讓遊客認識原民文化，並到部落觀光旅遊。今年「2020台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客」將從18日起連續3天在松山文創園區五號倉庫舉辦，嘉年華規劃美食區、手作區、伴手禮區等六項主題區，還有部落歌舞表演、集章拿好禮、抽獎等活動，相當豐富。

觀光局表示，2020台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客將於18日登場，活動為期三天，於松山文創園區五號倉庫舉辦。

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▲▼部落嘉年華設有六大主題曲，內容相當豐富。（圖／觀光局提供）

嘉年華活動規劃許多主題區，如品嚐道地美食的「原汁原味-美食區」、適合親子共創DIY手作體驗的「原來如此-故事手作區」、景區部落及步道介紹、商品展售的「部落文創伴手禮區」、展示各機關協助部落成果的「成果展示-政府單位區」、現場展售部落遊程的「歡迎來作客-旅行社區」，並邀請張文松先生以畫展方式呈現台灣部落特色文化，細膩刻劃部落服飾的「16族油畫展區」。

▲民眾可在嘉年華上欣賞原住民歌舞秀。（圖／觀光局提供）



另現場也安排了許多精彩活動，如各部落的歌舞表演、集戳章拿好禮、現場抽獎等多項精彩活動，並邀請泰雅原舞工坊、新世紀文化藝術團以及知名歌手梁文音、羅美玲現場演出，透過繪畫、樂舞、美食和工藝，民眾可看見台灣原住民族多元的魅力。

觀光局強調，各項活動均會落實防疫規範，入場時請大家配合量測體溫、配戴口罩、保持安全社交距離，會場也將視情況實施人數控管，更多活動訊息請上臉書查詢「2020台灣部落觀光嘉年華」粉絲專頁。