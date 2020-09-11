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淫保全密室囚少女讓竹東黑遍全台　每日被站崗鄰居氣炸：丟臉　　

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▲「密室囚禁」讓竹東超黑　每日被站崗…鄰居氣炸：洩面子。（圖／記者陳凱力攝）
▲羅育祥的「密室囚禁」讓竹東黑遍全台，在地人痛罵他丟竹東人的臉。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

高雄14歲少女遭竹東變態保全誘拐囚禁案又有最新進展，檢警連日追查發現，除了主嫌羅育祥外，盧姓、王姓友人以及羅妻都知道密室一事，甚至協助掩護、滅證，3人10日晚間也遭羈押禁見獲准；而受到羅育祥震驚全台的負面新聞影響，不只鄰居受到無妄之災，連竹東人都痛罵「好事不出門，壞事傳千里」、「洩面子(客家話)」。

▲「密室囚禁」讓竹東超黑　每日被站崗…鄰居氣炸：洩面子。（圖／記者陳凱力攝）

▲警方從高鐵站附近監視器一路盤查，終於鎖定犯案車輛曾在該社區附近出現。

「變態保全」羅育祥將高雄一名國中少女誘拐後囚禁，案經全國警政系統發布，以及高雄市警局、竹東分局、竹北分局、新北市警局、台北市警局等5警局動員追查，終於在少女失蹤66小時破案。

回到少女失蹤期間，當時少女母親除了在各大社團發布尋人貼文外，也同時通報高雄市警局，由於少女搭乘高鐵在新竹站下車，所以初期警方鎖定竹北地區，竹北分局在不知道時間、地點的艱困條件下，只能逐一篩選高鐵附近監視器。

▲「密室囚禁」讓竹東超黑　每日被站崗…鄰居氣炸：洩面子。（圖／記者陳凱力攝）

▲該社區雖僅有3戶住人，但附近鄰居還是受不了警方、媒體、SNG車連日站崗，曾多次報警趕人。

後來少女的手機定位幾度遊走在新北、台北等處，導致2警局也人仰馬翻，大批警力一間間盤查網咖、旅館等可能躲藏之地，而竹北、竹東警方也終於透過監視器鎖定犯案車輛曾在竹東出現。

之後竹東分局加入動員行列，還幾度協助高雄市警局到「密室豪宅」找人，不過羅育祥相當狡猾，讓前2次行動無功而返，羅妻、盧男、王男3人也三緘其口，堅稱不知情、不認識、不清楚，直到警方掌握監視器，發現羅育祥根本沒離開過竹東透天宅，才申請搜索票第3度前往地毯式搜索。

有了前2次經驗，警方第3次上門時特別留意細節處，敲牆壁、開櫃子，最後才在一個不起眼的天花板發現密室通道，打開後果然找到羅育祥與被囚禁的少女。

前2次的撲空也讓警方很自責，懊惱「為什麼沒有發現天花板」、「明明都進房間了，就從少女(密室)底下經過，卻沒有發現」，「讓少女多關了1、2天，她一定嚇壞了」。

據傳除了高雄14歲少女外還有4名受害少女，是否同樣囚禁在「竹東密室豪宅」警方尚未正式對外回應；而受到「密室豪宅」影響，也讓一向單純善良的竹東人都生氣了，痛批羅育祥讓竹東人丟臉，「好事不出門，壞事傳千里」、「一個羅育祥，毀了整個竹東」，痛罵羅育祥「洩面子(客家話)」。

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