獨／淫保全「心機選址」囚少女　豪宅有多隱密？民代一句話解答



▲從大門外觀根本看不出加蓋密室。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

被控拐騙高雄少女加以囚禁，羅育祥的「天花板密室」曝光後震驚社會，羅母雖辯稱不知道兒子加蓋密室，但除了天花板密室外，豪宅所屬位置也引發臆測，外界認為，除非刻意查看，從社區大門根本發現不了加蓋區，且豪宅附近幾乎沒有人車出沒，荒涼隱密的程度「是連民代拜票都會跳過的那種」，也猜測羅母是否「心機選址」。

記者實際走訪羅育祥的密室豪宅問到附近住戶，鄰居說，社區雖規劃10戶透天，但實際上只住了3、4戶，而且大家入住時間平均只在1年左右，彼此都不熟，對於羅宅的情況不瞭解，只知道他們才搬來幾個月而已，平時出入都是年輕人，沒有打過交道，至於被問到是否有印象施工加蓋一事，鄰居則說，關上門根本聽不到，從來不知道他們有加蓋違建。

▲▼除非刻意爬上社區後的小山坡，否則根本看不到加蓋凸出區。

羅育祥的密室豪宅成功利用「隱藏式暗門」、「無樓梯」、「與社區外牆相似」幾個障眼法躲避查緝，除非刻意繞後門爬上小山坡抬頭看，否則從社區大門看進去，根本看不出違法加蓋的凸出物。

除了入住率超低外，社區外圍幾乎都是地勢較高的菜園、工廠或是鄰居的後門，又在偏僻四重地區的巷子內，8米寬的出入道路，幾乎不見人影，當地民代說「連選舉的時候，候選人拜票都直接跳過這區」，可見豪宅有多隱密，若再加上精密偽裝，也難怪大批警力撲空了2次都找不到人。

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