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三大有線電視經營4衛星頻道違反黨政軍條款！NCC再罰160萬

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▲▼彰化三大有線電視除經營有線電視系統外，並經營「三大一台」、「彰化資訊台」、「彰化地方台」及「彰化生活台」等衛星頻道（圖／翻攝YouTube）
▲彰化三大有線電視除了經營有線電視系統外，還經營「三大一台」、「彰化資訊台」、「彰化地方台」及「彰化生活台」等衛星頻道（圖／翻攝YouTube）

記者陳世昌／台北報導

彰化三大有線電視系統日前因違反黨政軍投資條款，遭NCC核處160萬元，但三大除了經營有線電視系統外，還申請經營了「三大一台」、「彰化資訊台」、「彰化地方台」及「彰化生活台」4個衛星頻道，NCC9日因而決議依違反《衛星廣播電視》禁止黨政軍投資條款，再開罰160萬元。

本案最初是在今年一月，有民眾檢舉三大有線電視系統董事長謝新隆、董事謝佩穎是立委謝衣鳳的父親、妹妹，涉違反有線電視法黨政軍不得投資、經營媒體相關規定。

經NCC查證確認，謝新隆、謝佩穎於99年1月25日至109年4月7日期間，長達10年合計持有三大公司已發行總股數約達25.89%，這段期間內其2人與家族3位選任公職人員具有配偶或二親等以內關係，已違反有線廣播電視法第10條第2項針對選任公職人員之配偶、二親等血親投資同一系統經營者，其持有之股份合計不得於該事業已發行股份百分之一規定。

如今NCC再針對三大所投資經營的4家衛星頻道開罰，因為違法期間一樣長達10年，罰款也比照有線電視處罰金額都是160萬元。

▲▼彰化三大有線電視除經營有線電視系統外，並經營「三大一台」、「彰化資訊台」、「彰化地方台」及「彰化生活台」等衛星頻道（圖／翻攝YouTube）
▲彰化三大有線電視除經營有線電視系統外，並經營「三大一台」、「彰化資訊台」、「彰化地方台」及「彰化生活台」等衛星頻道（圖／翻攝YouTube）

NCC另於109年5月6日第908次委員會議審議三大換發有線電視執照時，考量該公司應建立制度化檢視及改善機制，以避免再有違規情事發生，決議發給三大為期一年臨時執照，並要求於2個月內提報如何強化以制度化方式進行股權結構法遵義務檢視與改正報告。NCC指出，三大已於期限內提報並依NCC初審意見補正及修正；惟為更明確瞭解該公司報告內容及換照相關承諾情形，爰請三大至NCC陳述意見。
 

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