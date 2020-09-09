劉文硯敲定接掌TVBS總經理！NCC要檢視「新聞編輯室公約」



▲TVBS新任總經理劉文硯。（圖／TVBS提供）



記者陳世昌／台北報導



聯利媒體(TVBS)申請董事長變更陳文琦案，NCC日前同意並附帶要求1個月內需補實「具媒體專業背景」總經理，期限即將於9月14日到期，TVBS8日雖搶先已宣布由現任執行副總劉文硯接掌總經理，但NCC9日表示，仍未收到相關資料，且依據委員會決議，TVBS還需要在新總經理出線後提供「新聞編輯室公約」給NCC備查。



NCC是以附附款許可TVBS董事長變更為陳文琦，同時並換發衛星廣播電視事業執照，附款內容共有2點如下：



一、自許可之次日起1個月內，補實具媒體專業背景之總經理；並應依衛星廣播電視法第15條規定向本會為變更之申請。二、請於總經理選定後1週內函報由董事長、總經理與新聞部門訂定之「新聞編輯室公約」至本會備查。





▲NCC要求TVBS需提供由董事長、總經理與新聞部門訂定「新聞編輯室公約」（NCC示意圖／資料照片）

NCC內容處簡任視察陳書銘回覆記者詢問時說明，附款內容第一項的到期是下周一9月14日，第二項「新聞編輯室公約」的截止日是董事會決議派任後的1週，時間點應該也是下週。



陳書銘表示，TVBS新任總經理依法即需向NCC申請變更，最終仍需要委員會決議。

