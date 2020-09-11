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300加盟主賠慘！「時尚美人」老闆吸金6000萬潛逃　檢擬聲請延押

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▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／東森新聞）

▲時尚美人惡性倒閉去年驚爆惡性倒閉，創辦人陳逸穎捲款6000萬元潛逃。（圖／東森新聞）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

知名美妝電商購物平台「時尚美人」創立13年，不料108年10月卻驚爆惡性倒閉，老闆陳逸穎涉嫌捲款潛逃、消失無蹤，300名加盟主一共遭捲走6000萬元保證金，求助無門，憤而控告陳逸穎詐欺。台北地檢署109年7月將陳通緝到案收押，今陳逸穎押期即將屆滿，檢方近日擬向法院聲請延押。

「時尚美人」購物商城創立於2006年，平台商品包含彩妝、精品等生活用品，商品號稱有數十萬項；且公司在惡性倒閉前，還一度宣布進軍大陸、東南亞等地，創辦人陳逸穎也積極尋求商業加盟，提供網路平台處理訂、出貨及行銷工作，號稱加盟主僅需要支付管理費、業績抽成等費用，即可在平台販售自家商品，藉此吸引投資人掏錢成為加盟主。

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／東森新聞）

▲公司倒閉後陳逸穎消失無蹤，加盟主求助無門。（圖／東森新聞）

不料在投資人支付20多萬元加盟保證金、並簽下合約後不久，時尚美人平台隨即於108年10月宣布惡性倒閉，陳逸穎捲款6000多萬元潛逃，導致至少300名加盟主血本無歸，甚至其中一名經營藥廠、才剛加盟的女子聞訊後不敢置信，一度錯愕痛哭。

由於公司帳務全數遭到陳逸穎掏空，甚至連內部員工都拿不到薪水，因此加盟主懷疑，陳逸穎根本就是預謀犯案，憤而提告詐欺、背信、違反銀行法等。北檢偵辦後，於今年7月將陳逸穎通緝到案；檢方複訊後認為，陳明知公司當下情況已周轉不靈，但仍持續遊說投資人加盟，最終惡性倒閉，再加上陳在大陸也有經商，因此恐有滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見後獲准。

今上午檢方提訊陳逸穎出庭，釐清公司倒閉原因、有無涉不法吸金捲款潛逃、以及清查被害者人數、金額等；由於陳逸穎押期即將屆滿，檢方也不排除於近日向法院聲請延押。

▼當時消費者不知道發生何事，還上粉專留言詢問。（圖／翻攝自臉書）

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／翻攝自臉書）

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