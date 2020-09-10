中部爆高中女遭性侵2年！照片曝光瘋傳　校方深夜緊急回應

▲中部某高中驚爆性侵案，引起網友關注。（圖／翻攝自臉書）

記者白珈陽、柯沛辰／綜合報導

中部某高中驚傳男學生性侵弱勢女同學，不僅拍下照片脅迫，還疑似仗著父親是警察，長期威脅發生關係，時間長達2年。轄區警方表示，今年4月中旬獲報後，立即依法偵辦，絕無偏袒，全案6月移送少年法庭審理，盼網友不要再轉傳貼文。

有網友在臉書發文指控，該名男學生就讀高一時，見女同學是弱勢家庭，竟性侵拍照，還威脅父親是某派出所長，要對女方家人不利。女學生心生畏懼，2年來多次屈從，怎料男同學變本加厲，不僅把照片給許多同學看，還到處炫耀分享。

原PO質疑，學校隔年發現後，未將加害者與被害者分開，而是讓2人繼續同班，讓女學生終日遭受同學異樣眼光，直到升上高三，才將男學生調到隔壁班去。照片曝光後，引發網友公憤，不僅肉搜洗版男學生父親，連學校粉專也遭灌爆。

不久後，該校生輔組長出面強調，校方得知後積極處置，除依程序處理，目前全案也進入司法程序，盼網友別再轉傳截圖，以免觸法，或對當事人造成二次傷害。

對此，轄區警方也證實，該案所涉少年情節，分局在今年4月中旬受理，依法偵辦後，6月份已移送少年法庭審理，絕無吃案、脅迫或偏袒之情事，希望大家不要再轉傳貼文。

縣府教育處晚間回應，該案已依性平法辦理，學校也有開案調查，目前積極督導中。

至於原始貼文，目前已遭刪除。

▲為了避免二次傷害當事人，原始貼文已遭刪除，引起網友質疑。（圖／翻攝自臉書）