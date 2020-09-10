離島偷吃女明星！高官荒唐性史　找酒店妹「皇帝級」多人運動爽翻

▲高官找妹「皇帝級」多P。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

前「酒國名花」凌葳威曾參加中國小姐選美，以第6名成績出道，之後出書大爆酒店秘辛，讓被影射的名人心慌慌，她近日接受媒體專訪時再爆料，過去政壇某位高官和女星偷情，為了不讓外界發現，還特地飛到離島的別墅幽會，裡頭還有五星級配備及飯店主廚，且該名貪官不時會找酒店小姐玩「多人運動」，享受皇帝級待遇。

凌葳威近日接受《中時電子報》專訪時透露，該名女星多年前事業遭逢變故，目前仍活躍於政壇及飯局圈的高官前往視察，2人隨即擦出愛火，礙於雙方的知名度高、身分敏感，所以都特地飛往不同離島約會，在當地住的也是隱密性極高的私人別墅，裡面配備媲美五星級飯店，甚至還有飯店主廚幫忙服務。

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凌葳威表示，2人行事雖然小心，但私底下還是眾人皆知，就連男方妻子也早有耳聞，始終是檯面上不能說的秘密，後來女星轉戰商界，現在已是商場女強人；她加碼爆料，該高官除了偷吃女星，有時為了尋求刺激，還會透過身旁友人安排1對2，甚至1對3的「多人運動」，每晚花費至少20萬，堪稱皇帝級服務。

現年46歲的凌葳威本名謝伊琪，1995年參加環球中國小姐選美獲得第6名，之後轉戰演藝圈成為通告藝人，亦曾參與類戲劇的演出，2010年因受到涉及仲介女藝人飯局與性交易事件影響，而逐漸淡出演藝圈；由於曾在酒店上過班，凌葳威曾出版有關酒店文化的自傳，並在書中大爆秘辛，讓不少遭到影射的名人心慌慌。

▼前酒國名花凌葳威。（圖／翻攝自謝伊琪凌葳威臉書）



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