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能付出是快樂！　溫泉業暖心老闆候明宗僱用四身障員工

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▲台南白河區景大渡假莊園董事長侯明宗，暖心僱用身障朋友，他開心地說能付出是很快樂的事。（圖／記者林悅翻攝）

▲身障員工陳文祥（左）擔任園區接駁車駕駛，董事長侯明宗（右）及雲嘉南分署長劉邦棟（中）肯定表現。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

這老闆好暖心！台南白河區景大渡假莊園董事長侯明宗，多年前曾因意外受重傷，因而對身障者所受的苦感同身受，歡喜僱用身障朋友，侯明宗說，能付出是很快樂的事。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，景大渡假莊園目前員工數約30人，依身權法並非義務進用機構，但卻進用了4位，還幫身障員工安排適才適所的工作，非常的暖心，劉邦棟說，「幫助一名身障者，就是幫助一個家庭！」希望企業能多給身障朋友就業的機會。

68歲的侯明宗經營景大已32年，18年前他在園區駕駛工程車時，不慎連車帶人一起掉落邊坡，一度停止呼吸、雙腳嚴重骨折，經過一年漫長的就醫復健，才重新回到工作崗位，康復後深深感受到有能力可以幫助別人，是很快樂的事，便陸續僱用了肢體障礙、視力障礙及心智障礙等員工。

侯明宗說，身障員工很單純、忠誠，是可信任的員工，都把他們當成自己的孩子來照顧，並善用個人的長處，讓他們可以在快樂中學習成長，一路支持他的太太陳咨頤則說，僱用身障員工的過程，也曾經歷過顧客的各種客訴，但經過解釋說明後，顧客總是能轉為支持與體諒，台灣人真的非常善良。

景大身障員工陳文祥，因2次車禍導致左手指、左腳反應較慢，尋職半年多找不到合適的工作，又有高齡母親需照顧，當時雲嘉南分署新營就業中心就服員鄭安志將他推介到景大，景大了解情況後一口答應錄用，還安排適合他的園區電動車駕駛接駁工作，至今已穩定就業3年多，陳文祥說，老闆待人很好，非常謝謝他願意給身障朋友就業機會，未來將會繼續努力打拼，他也鼓勵身障者「天生我材必有用」，要勇敢走出自己的路。

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