電動車不來電！男大生台中騎回台北刁路邊　警載他10公里換電池

▲1名男大生欲從台中騎電動車回台北，行經台3線103K處時，因沒電受困路邊，遂趕緊報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名在台北念大學的李姓同學，8日晚間騎著電動機車，要從台中要返回台北時，行經台3線103公里處時，因電源耗盡無法動彈，遂打電話求助警方；大河派出所接獲通報後，立即派遣員警載著他到10公里外的充電站換電池，男大生也順利脫困，也頻頻向警方道謝。

頭份警方表示，大河派出所所長鍾政堂、警員沈春安8日晚間巡邏勤務時接獲報案稱，三灣鄉台3線103公里處有民眾騎乘電動機車，因電源耗盡無法騎乘需員警協助。員警到場後發現為1名李姓大學生騎乘GOGORO電動機車，從台中出發欲返回台北大學宿舍，出門前認為電力充足可行，才剛過苗栗就因電動機車電量耗盡無法繼續行駛。

▲警方載李男至10公里外的充電站換電池，更換電池後也順利的返回台北。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李姓學生也向警方表示，自己因為對於週遭環境較不熟悉，加上又漸漸夜深了，才想到報警求助，鍾、沈2名員警立即駕駛巡邏車載李男至10公里外之電池更換站更換電池，再返回換上電量充足之電池，經確認李男機車能正常行駛後離開現場，李男在離開時表示，非常感謝警察熱心伸出援手，頻頻向警方道謝，令他由衷感受到警察的服務熱忱。

頭份警分局分局長邱紹雄也呼籲，民眾出遊前，應仔細檢查車況油量或電力，避免受困求助無門，以維護自身交通安全。

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