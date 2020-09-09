粗心媽牽兒倒垃圾忘帶回！　「張君雅小妹妹」這招真實上演

▲頭份市1名3歲男童，晚間和媽媽一起出門倒垃圾後，沒有跟著回家，里長趕緊報警並駕著巡邏車沿街廣播找人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名3歲男童，晚間跟著媽媽出門倒垃圾，結束時卻沒有跟著媽媽回家，男童媽媽也沒發現兒子未歸，直到警方開著巡邏車沿街廣播，男童父親才趕緊去里長辦公室領回，所幸沒有發生危險。

頭份分局表示，8日晚間8時許接獲民眾報案稱，新華里里長服務處有1名男童走失，需要警方協助，所長林敬堯立即率警員蔡峻泓、彭皓偉前往處理，到達現場後，發現年約3歲孩童在街頭徘徊，身旁並無大人陪伴，警方研判男童家應在附近，隨即以巡邏車沿路廣播，並請附近民眾協助尋找男童家人。

▲經員警沿路廣播後，男童家屬心急如焚的前來將小男童接回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，就在大約8時20分左右，1名蕭姓男子緊張趕至里長服務處，表示小孩媽媽晚上帶2位小孩外出倒垃圾，回家時3歲小男孩未跟隨媽媽返家還在原地逗留，媽媽也未發現這男童並未一起返家，直到聽到警方的廣播後才驚覺3歲小兒子不在家，立即心急如焚趕到里長服務處將小孩接回。

接回小孩後，蕭男也強調，慶幸有警方熱心的幫忙，才能讓男童順利重回家人的懷抱。 頭份分局長邱紹雄呼籲民眾，如外出帶有幼小孩童時應小心注意，不要讓孩童離開自己的視線範圍，避免類似案件再發生。

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