人妻搭車坐妹男友旁！妒夫「有摸鳥」逼發誓　278奪命連叩崩潰

▲丈夫的霸道讓妻子難以忍受，決定訴請離婚。（示意圖／pxhere）

圖、文／CTWANT

新竹1名婦人和楊姓丈夫結婚近40年，婚後育有2名子女，原本生活看似美滿，不料男方天性善妒、霸道，不僅禁止妻子和異性對話，還時常監控手機，只要心生懷疑就逼她向神明發誓，就連分居後也不罷休，竟1天狂打278通電話騷擾，逼得婦人忍無可忍，決定向法院訴請離婚。

根據判決書，女方主張，楊男生性多疑、霸道，平時禁止她和異性接觸，如有違背則不分青紅皂白斥責辱罵，例如2018年6月間，夫妻倆一起跟團出遊，她因為容易暈車，上了巴士便逕自坐到前排座位，不料回家後丈夫勃然大怒，質疑她和鄰座的胞妹男友過從甚密，還嗆「怎麼知道你們有沒有摸大腿、摸鳥」。

老婦接著控訴，丈夫後來逼她到神明廳發誓，自己也選擇忍讓，直到去年7月間，楊男趁機偷看她的手機，發現電話簿裡存有胞妹男友的電話，不僅當場暴怒將手機摔毀，還和上前勸架的長子發生推擠，讓年幼的孫子和媳婦驚嚇不已，母子倆遂決定在外租屋，不料男方竟1天狂打278通電話騷擾。

針對老伴指控，楊男則反駁，夫妻倆出遊當天，妻子一上車就和胞妹男友坐到第二排，他只好先在第三排就坐，並提議對方往後坐，誰知她一直沒有理會，直到導遊詢問「這是誰的老公？」女方才心不甘情不願移動，讓他十分難堪，但此事未到需要離婚程度，反咬妻子是為了侵吞保險才提離婚。

新竹地院審酌，婚姻生活之基礎，原應出於夫妻之情感及信賴等關係，並使兩造在精神、物質上互相扶持依存，而楊男屢屢懷疑女方交友狀況，並施以各種貶抑人格尊嚴行為，導致原告隨長子遷居，且雙方分居已超過1年，堪認2人婚姻關係已產生嫌隙、難以維持，決定判准原告之離婚請求。

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