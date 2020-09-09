　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Android 11上線！Google AR雕像暗藏「甜點命名」小彩蛋

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Android 11。（圖／截自Google）

▲Google推出Android 11 AR雕像。（圖／截自Google）

記者王曉敏／綜合報導

Android 11正式版釋出，並於今（9）日開始向Google Pixel用戶率先推廣。按照傳統，Google此次也添增了一個小彩蛋，用戶可透過AR將Android 11雕像放在任何你想放置的地方。

Android工程副總裁Dave Burke在推特發布推文曝光這個小彩蛋，只要使用Android手機，在特定頁面上點選「VIEW IN 3D」，即可透過AR的方式即可將此「11」雕像放置於任何地方。雕像本身有著石頭的紋理，細節相當到味，且放久了還會看到Android經典的綠色機器人在雕像上下竄動。

值得一提的是，這個彩蛋內還暗藏了另一個彩蛋。雕像上的其中一個「1」後方寫著此次Android 11的更新內容，底座的右側還貼了一張便條，寫著「紅絲絨蛋糕」的食譜。

▲▼Android 11。（圖／截自Google）

▲Android 11 AR雕像上張貼著一張寫有紅絲絨蛋糕食譜的便條。（圖／截自Google）

自2009年以來，Google便一直照著英文字母順序，以「甜點」為Android系統命名，使「猜甜點」成為安卓粉絲們每年的小樂趣之一直到去年的「Android 10」才打破此傳統。不過，Dave Burke先前曾在訪談中透露，Android 11的內部代號為「Red Velvet Cake」（紅絲絨蛋糕），對應到此次「11」雕像的小彩蛋，另人不禁會心一笑。

Android 11正式版登場！強化隱私、添一站式智慧家電控制頁面

Google命名傳統不滅！　Android 11隱藏版「甜點名稱」曝光

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
子涵「僅一條綁帶當上衣」辣舞！　超越WiFi裝
被虧5秒不行…小鐘認親林莎有反應！　曝曖昧現況
楊祐寧登記結婚了！「一家3口」甜牽愛妻藏真愛數字
快訊／解放軍兩棲部隊傳「包圍東沙島」！國防部回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Android 11上線！Google AR雕像暗藏「甜點命名」小彩蛋

微軟推更輕更薄 Surface 新筆電！　超高CP值主攻學生族

Android 11正式版登場！強化隱私、添一站式智慧家電控制頁面

LINE成為首個加入「基督城呼籲」亞洲公司　防止網路傳播恐怖主義

Apple 官網藏驚人彩蛋！　9/16 秋季首波發表會直播看這裡

彭博：蘋果9/16發表會重點在Apple Watch　iPhone下月才會登場

影／果粉失望！爆料大神： 蘋果9/16發表會沒iPhone　只有2新品

蘋果公開秋季發表會時間 爆料者：這場活動只有手表、平板沒手機

快訊／Messenger、IG「救世更新檔」終於來了！注音輸入瘋狂跳動有解

快訊／iPhone 12終於要來了！9/16線上見

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

Android 11上線！Google AR雕像暗藏「甜點命名」小彩蛋

微軟推更輕更薄 Surface 新筆電！　超高CP值主攻學生族

Android 11正式版登場！強化隱私、添一站式智慧家電控制頁面

LINE成為首個加入「基督城呼籲」亞洲公司　防止網路傳播恐怖主義

Apple 官網藏驚人彩蛋！　9/16 秋季首波發表會直播看這裡

彭博：蘋果9/16發表會重點在Apple Watch　iPhone下月才會登場

影／果粉失望！爆料大神： 蘋果9/16發表會沒iPhone　只有2新品

蘋果公開秋季發表會時間 爆料者：這場活動只有手表、平板沒手機

快訊／Messenger、IG「救世更新檔」終於來了！注音輸入瘋狂跳動有解

快訊／iPhone 12終於要來了！9/16線上見

任天堂深夜突襲發表　《薩爾達無雙》新作可操作「四英傑」

10年「綠手指」變貓奴　「植物有毒」全搬走換整面貓牆

台北老公到南部點小吃！「隨口吐2字」老闆崩潰…怒喊3次：這是油飯

萊劑美豬公聽會「衛福部全缺席」　陳時中：沒收到通知

蔡依林「手工普渡款生日包」穿搭狂出新極限！　網激動點讚：這超實用

林俊宏／【淫保全囚女】人關起來就好了？羈押的替代手段

最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

《飛魚》5帥合體！溪邊脫光「肌肉升級」　女粉看呆：太犯規了

上班時間還在刨路塞爆　「1999未回報」陳其邁怒了！施工廠商挨罰10萬

粗心媽牽兒倒垃圾忘帶回！　「張君雅小妹妹」這招真實上演

2歲女童10分鐘渡200公尺湖　影片曝網驚：上輩子是條魚吧！

3C家電熱門新聞

Apple釋出iPhone 12邀請函

爆料大神： 蘋果9/16發表會沒iPhone

即／Messenger、IG救世更新檔終於來了

今年真有海軍藍iPhone？推特Hashtag洩端倪

蘋果官網藏端倪！ Apple Watch series 6最快凌晨公布

iPhone12傳僅一機支援5G毫米波

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

iPhone 12無線充電結構曝光

蘋果傳今晚突襲式發表2大新款

蘋果掛保證！MacBook Pro充電器也可為iPhone充電

iPhone 12 連5G也有高低之分？　解謎5G毫米波的優劣

蘋果公開秋季發表會時間

微軟推更輕更薄 Surface 新筆電！　超高CP值主攻學生族

彭博：蘋果9/16發表會沒有新iPhone

更多熱門

相關新聞

Google啟動「台灣教育數位轉型」計劃

Google啟動「台灣教育數位轉型」計劃

Google於2018年在台灣啟動智慧台灣計畫後，計畫的其中一部份就是致力在台灣推廣教育數位轉型；而今（9）日，Google與台灣廠商廣達、宏碁，以及聯發科技一同啟動「台灣教育數位轉型」計劃。由廣達、宏碁、聯發科所組成的Chromebook產業鍊將會捐贈500台Chromebook給需要的國中小學，而Google也將會針對這些獲贈的學校、教師，提供訓練課程，促進科技在課堂中的運用。

Android 11正式版登場！添一站式智慧家電控制頁面

Android 11正式版登場！添一站式智慧家電控制頁面

義大利對Google、蘋果、Dropbox雲端服務展開反壟斷調查

義大利對Google、蘋果、Dropbox雲端服務展開反壟斷調查

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

Google Maps 更新流量預測！　提高預定抵達時間的準確度

Google Maps 更新流量預測！　提高預定抵達時間的準確度

關鍵字：

GoogleAndroid 11

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面