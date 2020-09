Android 11上線！Google AR雕像暗藏「甜點命名」小彩蛋

▲Google推出Android 11 AR雕像。(圖/截自Google)

記者王曉敏/綜合報導

Android 11正式版釋出,並於今(9)日開始向Google Pixel用戶率先推廣。按照傳統,Google此次也添增了一個小彩蛋,用戶可透過AR將Android 11雕像放在任何你想放置的地方。

Android工程副總裁Dave Burke在推特發布推文曝光這個小彩蛋,只要使用Android手機,在特定頁面上點選「VIEW IN 3D」,即可透過AR的方式即可將此「11」雕像放置於任何地方。雕像本身有著石頭的紋理,細節相當到味,且放久了還會看到Android經典的綠色機器人在雕像上下竄動。

Oh, and point your Android phone at https://t.co/oXeWGRAwVn to see the Android 11 AR statue!