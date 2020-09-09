Android 11上線！Google AR雕像暗藏「甜點命名」小彩蛋

▲Google推出Android 11 AR雕像。（圖／截自Google）

記者王曉敏／綜合報導

Android 11正式版釋出，並於今（9）日開始向Google Pixel用戶率先推廣。按照傳統，Google此次也添增了一個小彩蛋，用戶可透過AR將Android 11雕像放在任何你想放置的地方。

Android工程副總裁Dave Burke在推特發布推文曝光這個小彩蛋，只要使用Android手機，在特定頁面上點選「VIEW IN 3D」，即可透過AR的方式即可將此「11」雕像放置於任何地方。雕像本身有著石頭的紋理，細節相當到味，且放久了還會看到Android經典的綠色機器人在雕像上下竄動。

Oh, and point your Android phone at https://t.co/oXeWGRAwVn to see the Android 11 AR statue! — Dave Burke (@davey_burke) September 8, 2020

值得一提的是，這個彩蛋內還暗藏了另一個彩蛋。雕像上的其中一個「1」後方寫著此次Android 11的更新內容，底座的右側還貼了一張便條，寫著「紅絲絨蛋糕」的食譜。

▲Android 11 AR雕像上張貼著一張寫有紅絲絨蛋糕食譜的便條。（圖／截自Google）

自2009年以來，Google便一直照著英文字母順序，以「甜點」為Android系統命名，使「猜甜點」成為安卓粉絲們每年的小樂趣之一直到去年的「Android 10」才打破此傳統。不過，Dave Burke先前曾在訪談中透露，Android 11的內部代號為「Red Velvet Cake」（紅絲絨蛋糕），對應到此次「11」雕像的小彩蛋，另人不禁會心一笑。

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