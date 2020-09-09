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Android 11正式版登場！強化隱私、添一站式智慧家電控制頁面

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▲▼Android 11。（圖／截自Google Blog）

▲Android 11正式版上線。（圖／截自Google Blog）

 記者王曉敏／綜合報導

Android 11正式版今（9）日上線了！Google Pixel、OnePlus、小米、Oppo、Realme部分機款用戶將在今日收到更新通知。據科技新聞網站《9to5Google》整理，此次更新主要圍繞著3大主題：控制、人及隱私。

以下是此次Android 11的更新內容：

控制

智慧型手機無疑是現代人數位生活的中心，Google希望透過Android 11讓用戶對所有其他的智慧設備能擁有更多控制權。

現在用戶只需「長按」電源鍵，即可在同一個畫面上控制所有處於同一個Wi-Fi空間的智慧家電。在Google Home App的支援下，用戶可快速地開啟／關閉燈光，並可透過拖曳來調節亮度，全新的整合頁面可讓用戶同時啟動掃地機器人、控制Smart Display播放或開啟／關閉電視等。

此外，控制功能的另一項更新重點在播放器部分。在Android 11中，播放器將不再與其他通知一同顯示，而是成為「快速設定」的一部分，在藍牙、Wi-Fi等6個快速設定按鈕下方，以資訊卡的形式呈現。播放器也會添增一個全新的按鈕，讓用戶可在Spotify、KKBox等各個音樂播放器間迅速切換。

Android工程副總裁Dave Burke在部落格中表示，發現自己常在多個訊息App間切換，為能更輕鬆地「一站式」管理對話，Android 11會將所有即時通訊App的訊息移至通知列的專用空間，方便用戶管理，還可進一步設置重要關注人，讓用戶不會錯過任何重要訊息。

重要關注人可以「訊息氣泡」的方式顯示於畫面上，用戶僅需輕點氣泡即可開啟對話並回覆。訊息氣泡可拖曳至任何畫面邊緣處，並可隨時拉至畫面下方刪除，負責該對話的App圖示將顯示於氣泡的右下角。

隱私

隱私部分最重要的功能之一就是「一次性權限」，Android 11將允許用戶一次性授予App存取位置、使用麥克風或相機的權限，若用戶於一段時間內未再使用該App，相關授權將自動重置。

除此之外，Google Play Store也承諾將審查所有要求後台存取權限的Android App，平台上現有的App將在2021年前達到要求。

其他值得注意的更新還有：

• 新增62個全新的emoji（表情符號），其中包括55種膚色及性別的變體
• 新設計的截圖介面。截圖後的畫面將於左下角顯示逾覽圖，用戶可點選編輯或迅速分享
• 「最近使用」多重任務目錄不再顯示應用程式建議，並以「截圖」等功能鍵取代
• 內建「螢幕錄影功能」，可從「快速設定」欄目中點選
• Android 11利用「訊息氣泡」添增了寵物貓小彩蛋

目前Google Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4、Pixel 4 XL和Pixel 4a於今日起可開始更新至Android 11。若更新訊息並未出現，用戶可從設定的系統更新中點選「檢查更新」，來取得更新。

此外，Android 11也針對部分OnePlus、小米、OPPO及Realme手機推出Beta版，Google表示未來幾周內將會有更多合作夥伴的設備啟動更新。

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