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窗外爆裂火光狂閃！美軍包機飛到一半引擎噴火　乘客錄下驚悚畫面

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▲載有212名乘客的班機引擎故障，乘客拍下窗外冒出熊熊火光的恐怖畫面。（圖／拍攝自Twitter／@abc13houston）

▲載有212名乘客的班機引擎故障，乘客拍下窗外冒出熊熊火光的恐怖畫面。（圖／翻攝自Twitter／@abc13houston）

記者張寧倢／綜合報導

一架載有212名乘客的美軍包機5日晚間才剛從檀香山起飛，機械就發生故障，引擎突然著火，駕駛員返回機場迫降時，機上乘客拿起手機拍下，飛機窗外冒出熊熊火光的恐怖畫面。

美媒《ABC13》公布了一段由機上乘客拍攝的影片，畫面顯示，機內燈源關閉一片漆黑，機外引擎爆裂的火光，從窗戶不斷閃現，隱約還可看見冒煙情形，也能聽到一陣低沉的爆炸聲響。

另一名在地面上的民眾看見飛機在空中發出異常火光，也將這驚險的一幕錄影上傳推特，並寫道，「飛機在檀香山機場上空著火。聽到像是爆炸的聲音，然後開始從看起來像引擎的地方噴出火焰。」

根據英國《鏡報》報導，這架B767亞特拉斯航空（Atlas Air）的美軍包機5日晚間從夏威夷檀香山的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）即將飛往關島，從空軍控制台的錄音中可以聽見，才飛離機場不到幾分鐘，飛行員就緊急宣布引擎故障，所幸最後安全返回了基地機場。

據航空網站AvHerald報導，飛機完成首次爬升後，由於反覆的引擎噴射與壓縮機熄火，導致右方引擎故障，發出火焰和爆炸聲，因此飛機在2000英尺高空停止爬升，並關閉引擎。事故正在調查中，目前沒有人員傷亡。

▼載有212人的飛機突然故障，乘客拍攝下引擎噴火的驚悚畫面（影／取自ABC13

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