中職、NBA全都包！地下簽賭網站「1年爽賺11億」　警逮26代理商

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

刑事局偵四大隊日前接獲檢舉指出，簽賭集團涉嫌架設「博金娛樂城」網站，以提供美國職棒、日本職棒、中華職棒、足球、美國職籃等各類球賽，以及電子遊戲、彩票等服務，提供帳號及密碼予不特定賭客下注簽賭，非法獲利逾11億元，警方循線調查，共逮捕26名嫌犯，訊後依賭博罪移送法辦。

▲刑事局破獲地下簽賭網站「博金娛樂城」。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方指出，接獲檢舉後，隨即成立專案小組偵辦，經長期蒐證、埋伏監控後，今年7月6日、7日，以及8月24日、25日會同各縣市警察局針對代理、總代理、總監階級之犯嫌發同步搜索查緝行動，查獲26名犯嫌於台北市、新北市、台中市、台南市、雲林縣等21處經營賭博網站，並向下游組頭收取現金投注，另查扣電腦32台、手機12支、帳冊筆記本，以及現金新台幣14萬餘元等證物，初估一年不法獲利逾11億元，全案警詢後依《刑法》賭博罪移送26名犯嫌至各管轄地檢署偵辦。

警方表示，近期因疫情趨緩國內外各項運動賽事逐步舉行，國內職棒簽賭風氣回溫，且適逢台彩投注熱潮，內政部警政署刑事警察局為打擊簽賭歪風，全力掃蕩賭博網站、地下賭盤及利用博弈地下匯兌之各式管道，以淨化社會風氣。警方呼籲民眾，切勿沉迷賭博網站及賭盤，以免觸法。