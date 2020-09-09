保障50萬保險業務員工作權益！　金管會鬆綁撤銷登錄處分

▲為維護保險業務員工作權益，金管會研擬修改「保險業務員管理規則」。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為加強保障逾50萬保險業務員權益，金管會研擬「保險業務員管理規則」修正草案，鬆綁撤銷登錄新規定，除了犯了3大過失，如考試舞弊、教育時數不夠等，保險公司或保經代只能對自家業務員最重處以停止招攬一年，不能再撤銷業務員登錄，最快今年底前上路。

這次「保險業務員管理規則」修正草案共有4大重點，保險局表示，首先配合民法順應國際立法趨勢規劃將調降成年年齡，因此修正保險業務員年齡限制，由應「年滿20歲」修正為應「成年」，而成年年齡依民法的規定，也就是年滿18歲的年輕人即可考保險業務員執照。

第二，針對保險業務員遭停止招攬或撤銷登錄處分，原先在停止招攬期間或撤銷登錄未逾3年，不得從事任一類保險業務招攬，將改成限同類保險業務，舉例來說，若壽險業務員被撤銷登錄未滿3年，聯產險業務都不能承作，未來撤銷壽險登錄，仍可改作產險業務員。

第三，考量業務員參加本規則所定資格測驗時有重大違規、舞弊的情形，有違業務員操守及專業，應予撤銷登錄；第四，為避免撤銷登錄處分有過度影響業務員權益的情形，這次修正為最近5年若受公司停止招攬累計達2年，應撤銷登錄。

另據保險局統計，目前國內壽險業務員約有22.5萬人、產險14.3萬人、保險經紀人約13.4萬人、保險代理人則約有18.7萬人，扣除可能同一人登錄產壽險公司者，估全台保險業務員約有50萬人。