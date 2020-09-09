和康軒董座一樣居檢違規「全台共899人」累積裁罰1.1億

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉從大陸返台之後沒有遵守居家檢疫規定，擅自外出運動還進公司開會，遭到新北市衛生局裁罰50萬並送集中檢疫。中央流行疫情指揮中心今（9）日透露，該名董事長刻意把手機放在家裡，而國內居家檢疫違規累積共899人，主要違規型態為擅自外出，總計裁罰金額1億1604萬元。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，國內目前居家檢疫管制力道相同，里幹事多為早晚關懷，電子圍籬也持續運作，然而該名董事長刻意把手機放在家裡，是否加重裁處還會討論。

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陳宗彥也揭露，國內目前居家檢疫違規累計裁罰899人，裁處金額達到1億1604萬元，主要還是違規外出趴趴走，但把手機刻意放在家裡的僅佔少數，另外也有把手機關機等情況。但他也強調，國內居家檢疫人數至今超過27萬，相關違規比例其實不到千分之3.5，還是呼籲民眾務必遵守居家檢疫規定。

指揮官陳時中今（9）日也表示，這幾天居家檢疫看出「有點輕忽」，重申返國民眾居家檢疫無論怎樣都不能外出，如果住家環境不方便，也可以到防疫旅館進行檢疫，除非有不適症狀可就醫外，不應外出，最高可以裁處100萬。