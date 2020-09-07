觀光局長揭旅行社關「實體門市」最大原因　秀數據澄清非倒閉潮

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情重創觀光業，近來多間旅行社紛紛關閉實體門市，轉攻網路、APP服務旅客，掀起「實體門市倒閉潮」。不過，觀光局長張錫聰今（7）日澄清，這並不是倒閉潮，主要是因為國境還沒解封，很多中大型旅行社會把原來出國旅遊業務轉向國旅，但國旅的訂購、交易習慣跟出國業務很不一樣，因此門市調整上就會有所改變。

▲張錫聰表示，旅行社關閉實體門市是市場結構改變，並非有倒閉潮。（圖／記者賴文萱攝）

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張錫聰出席大鵬灣帆船生活節記者會後受訪談及旅行社倒閉潮一事，他表示，旅行社實體門市關閉是跟整個產業結構調整有關，因為現在國境還沒解封，國旅是大家轉型投入的市場，很多中大型旅行社都會把原來出國旅遊業務轉向國旅，不過兩者的需求訂購、交易習慣很不一樣。

張錫聰指出，因為國旅很多民眾都用線上交易，不去實體門市，有些則會選擇到當地之後再來買tour，就他了解，業者就會考慮把部分門市轉移到交通節點，例如高鐵、火車站周邊來。

「這是一個整個市場結構改變，業者求變求新的調整」，張錫聰澄清，這並不是說實體門市有倒閉潮的情形，因為倒閉是經營不下去、員工都遣散掉。他也提到，希望業者能多轉型，才能夠增加競爭力，在整個新的市場環境下求生存，政府也會伸出援手。

至於紓困3.0經費進度，張錫聰表示，目前經費還在立法院審議階段，立法院已有排入議程，等立院審議通過就可以繼續執行，撥款部分就會有著落，相信應該很快。另外，10月安心旅遊，則要視行政院整體政策及財務規劃而定，目前尚未確定。

▲易遊網7實體門市結束營業。（圖／翻攝東森新聞）

根據觀光局查旅行社申請停業、解散情形，107年共有8家申請停業、49家解散；108年為18家申請停業、25家解散；109年統計至8月31日止，計有18家申請停業，30家解散，合計佔旅行業家數比例約1.5%。

觀光局說明，據資料顯示，停業解散雖較往年略微增加，惟並無大幅增加趨勢，但因國際疫情仍然嚴峻，各國國境開放日期仍無法預估，部分旅行業者考量縮減實體門市，降低開支及保留資本，對商業經營實務尚屬合理範圍。且近年來線上（網路）消費已成趨勢，實務店面功能多為品牌廣告及展示服務，本可彈性增加或減少實體店面，另對業者長期經營而言，也可利用強化線上之服務，以取代實體門市功能。

觀光局強調，第3季會續推動紓困3.0措施，透過補貼受衝擊較大以經營出入境業務為主之旅行業薪資成本，盼穩定觀光產業就業環境，爭取業者轉型空間，讓業者能有更多時間思考汰留及調整企業組織，以因應疫情影響。

▲雄獅旅遊也關了30間實體門市。（圖／翻攝東森新聞）

易遊網表示，現在會先以像是門市等成本較高的部分開始瘦身，目前全台17間門市已有7間門市暫停營運，主要是實體店面評估效益後會在租約到期收掉，不僅可以省掉超過百萬成本，未來實體店面也會改成加盟店方式，導入數位化系統。

除了瘦身，易遊網也積極轉型，近年藉由科技的運用、提升網站服務、翻轉原有旅遊網站的框架，找到新商模空間，易遊網董事長陳甫彥日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時就強調「+平台」的概念，指出產品一定要從服務的角度出發，「用服務保住產品，也留住客戶」；而面對所謂的後疫情時代，陳甫彥認為，再怎麼樣，2021也已經無法回到2019的狀態，所有人都應該面對或適應這樣的「新生活」。

雄獅旅遊同樣以縮編實體門市因應，原本全台80間，目前約50間左右，以節省實體門市支出，且表示「會持續關閉實體門市」，部分則會轉型。

東南旅遊表示，截至7月，相較往年同期少了95%業績，在僅能專注於國旅的當下，幸好自家有遊覽車，也有投資飯店，讓疫情衝擊下的市場還有些許退路，在沒有明顯裁員、縮編下，東南旅遊員工多是自請離職，因疫情關係，原本服務周邊社區的實體門市，也因租約到期關掉4間，以度過難熬的非常時期。

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