9月真精彩　永康就業中心7場徵才等你來

▲台南市永康就業中心在9月份舉辦7場徵才活動，民眾請善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後疫情時期景氣回升，廠商人力需求增加，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心在9月份辦理了7場徵才活動，希望透過這些徵才活動，能讓民眾找到適性的工作，讓廠商能盡速找到合適的人才。

9月份徵才活動有，9月10日啟碁科技固定日/夜班技術員廠內徵才25名，地點:安定區北園三路8號；9月11日(五)辦理聯合徵才活動，地點：永康就業中心2樓多功能教室，設攤廠商有亞獵士航太科技、新元豪、國興畜產、統一企業、群創光電、大亞電線電纜、伊頓飛瑞慕品、誠美材料等，此次徵才活動現場設攤廠商共8家、代收履歷廠商共10家，提供近300個職缺，其中誠美材料的加工及品保技術士薪資25000-37000元，華美光學科技生產幹部/射出技術助理工程師薪資30000-45000元。

9月14日誠美材料技術員25名，地點:南科就業服務台；9月15日晶元光電技術員擴大徵才100名，地點:善化區公所3樓；9月16日和鑫光電廠務技術員徵才5名，地點:南科就業服務台。9月17日南科聯合徵才活動，地點:南科管理局1樓演藝廳，參加廠商共6家（能元科技、群創光電、和鑫光電、宏遠興業、亞獵士航太、信紘科技）逾500個職缺，其中信紘科技與勞動力發展署產訓合作計畫-氣體系統配管工程師，熱烈迴響加開第二班，產訓合作的內容，是與勞動力發展署雲嘉南分署共同合作，報名完成通過甄試後，將透過1個月「氣體系統配管技術專班」完整培訓，從0教起，完全免培訓費用，經培訓結業且通過評核者，可直接與就業接軌！期望透過產訓合作計畫培育更多人才投入半導體產業，歡迎努力向學、有責任感、配合度佳的你一同加入！想學一技之長之民眾千萬不要錯過；9月23日晶元光電技術員單一徵才100名，地點:新化區聯合活動中心，晶元光電為了找到人才，提供新人報到後前六個月免費住宿，並且加發獎金吸引求職民眾，民眾9月30日前到任者，任職滿3個月後且試用考核合格，發放10000元，於10月31日前到任者，任職滿3個月後且試用考核合格，發放5000元。

永康就業中心表示，每一份工作、每一個職缺、每一個企業，他們想要的人才，特質皆不相同，所以應徵每一份工作/職缺時，就要做好準備，讓人資與面試主管們認為你就是公司要的人才，面試前需先了解企業是在做什麼的，主要服務或是商品是什麼，這個職缺，需要的是什麼樣的特質與能力的人？你為什麼比其他人更適合這個職缺，面試寫履歷時，一定要詳細閱讀徵才訊息與職缺工作內容，面談時應注重的細節、展現的特質與能力等，所謂知己知彼，才能百戰百勝。欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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