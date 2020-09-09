不是數量多就強！解放軍藐視印度3大原因　無視全球第4部隊戰力

▲印度雖然擁有號稱全球第4的軍隊，但3個原因讓印軍的戰力值得懷疑。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

近日中印關係持續惡化，在邊境地區時常發生激烈的衝突，雖然印度號稱有著全球第4大部隊，但是其實自1962年遭到解放軍完敗後，即便是人口數量與部隊規模都旗鼓相當，但中國大陸一直瞧不起印度軍隊，背後原因如今出爐。

根據《中時新聞網》報導指出，中國大陸會藐視印度軍對戰力的原因，主要有三個，第一則是「裝備問題」，印度擁有600至800架歐系、俄系戰鬥機，其中包含了蘇-30MKI、陣風等先進戰鬥機，而其他軍機約2000架、T-90坦克近千輛、T-72、T-54、T-55等坦克3000多輛，帳面數字看起來雖然十分龐大，但這些購自國外的武器，購買時大多是出於政治影響、追求新奇與名氣、滿足虛榮心等因素，鮮少真的從需求面解決，大部分品項都是二戰時期的老舊武器，而且品項規格也太過複雜。

第二個因素則是「後勤保障」，先前提到部隊品項規格眾多且複雜，這導致在後勤維修上會要付出大量時間成本，而且印度的裝備妥善率並不高，600至800架戰鬥機中，妥善率僅有6成。中國大陸的軍事專家就分析，這些戰鬥機大部分是部屬在巴基斯坦邊境，評估其規模也只能與巴基斯坦打個平手，而整體軍力來說，巴基斯坦的規模完全無法與印度相比擬，連巴基斯坦都只能打平手的話，中國大陸自然不會將印度軍力放在眼裡。

而且就連單純的步槍與子彈，在印度軍對中也搞得非常的複雜，據說光是步槍與子彈的種類就多達十幾種，這也造成後勤人員維護調度上十分的吃力，尤其當到偏遠山區、交通困難的邊境地區，後勤補給就成為嚴重的問題，印度雖然擁有高於解放軍數倍的軍力，卻在1962年倍解放軍完勝，後勤補給就是一個很大的原因。

第三個因素則是「部隊結構」，印度軍對採取募兵制，服役年限為17年，但又由於印度實施種性制度的關係，多數高種性者並不願意當兵，但是在部隊內，低種性者也無法合理升階，高級的技術、戰術訓練軍官極度缺乏。而且，種性制度十分影響部隊的團結性。而且印度軍對雖然數量龐大，但並沒有隨著時代而進步，大部分部隊都處於半摩托、半機械化的狀態，幾乎沒有任何軍事資訊化可言。這三個問題，都是導致印度軍對問題重重、戰力不彰的原因。

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