「五月天」為什麼紅到現在？網曝致命吸引力：去聽歌就知道

▲天團「五月天」擁有廣大歌迷。（圖／取自五月天臉書）



實習記者劉雪兒／綜合報導

五月天在1999年出道，至今已累積了不少忠實「五迷」，演唱會門票總是秒殺。不過對於年齡較輕的民眾而言，對五月天樂團不是很熟悉，近日就有一名網友表示，自己並沒有經歷過五月天最紅的年代，好奇詢問「為什麼五月天那麼紅？」

一名女網友在PTT八卦版上發文詢問，因為自己年紀小，沒有經歷過五月天最紅的年代，於是求網友解答，為什麼五月天那麼紅的原因。

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貼文一出，網友們隨即熱烈回應，「中國Coldplay你敢嘴」、「歌好聽。以前政治正確時的閃靈，歌也有人捧，蘇打綠，周杰倫等等之類，也會有人說芭樂歌，假如這麼簡單，怎現在的歌星不照做就大紅了」、「現在還好而已吧，看看新歌點閱率，慘」、「因為沒別的能打」、「台灣樂團沒人了啊...」。

也有人點出真正主因，「因為主唱會唱歌又會主持綜藝節目」、「早期超強！第五張專輯後哈哈」、「去聽他們早期的歌就知道為啥會紅了」、「能寫出這些歌，還能不紅就有鬼了」、「芭樂歌要每張專輯都有幾首超紅的也不容易，我不常聽他們，但是不可否認的是沒點實力想紅這麼久也不容易」。

▲「五迷」已是現今不可忽視的群眾力量。（圖／取自五月天臉書）