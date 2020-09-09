2名澳洲記者遭約談是「正常執法」！趙立堅：只要守法就不用擔心

▲趙立堅強調，外國記者只要遵守中國的法律，就沒必要擔心。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

2家澳媒記者日前分別被中國國家安全部人員約談後，已於昨（8）日上午返抵澳洲雪梨。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，中方依法對2名澳洲記者展開詢問工作，屬正常執法行為，並強調「在執法過程中，中方有關部門嚴格依法辦事。」

路透社報導，澳洲「ABC新聞」（ABC News）一名記者在北京駐點，《澳大利亞金融評論》（AFR）的記者則駐點上海，他們於7日晚間分別被中國國家安全部的人員找上問話。兩人在尋求澳洲駐中國大使館的幫助後，已於8日返抵澳洲雪梨。

趙立堅指出，中方有關部門在辦理一起案件的過程中，依法對2名澳洲記者開展調查詢問工作，「此舉屬正常執法行為。在執法過程中，中方有關部門嚴格依法辦事。」此外，他強調，澳籍人員成蕾案目前正在依法偵辦過程中，其各項合法權益均得到充分保障。

「中國堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變。」趙立堅說，中方始終歡迎包括外國記者，包括中國媒體僱傭的外國僱員依法依規在中國從事採訪報導工作，一直並將繼續為此提供便利和協助，「外國記者只要遵守法律，依法依規進行報導，就沒有必要有任何擔心。」

▲澳籍華裔女主播成蕾，在中國遭到扣留。（圖／翻攝@ChengLeiCGTN Twitter）



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