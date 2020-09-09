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開學日出包！糊塗爸帶孩子上學「連送錯3校區」...妻電話飆罵40min

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（示意圖／pixabay）

▲糊塗爸竟搞錯小孩的就學校區。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

9月開學季，學生們陸續回歸校園生活，也有許多孩子是第一次踏進校園，不過有位糊塗爸爸要送孩子去上學時，竟一連送錯3個校區，抵達正確校區時，學校迎新的裝飾都已經收了，班級新生集體照也都拍完了，開學第一天就搞出大烏龍，讓孩子的媽媽大發雷霆。

根據《揚子晚報》報導，大陸浙江溫州市區的一間小學從8點開始陸續有家長送新生來報到，據發給家長的通知顯示，報到時間為9點，大部分學生也都在規定時間內乖乖在教室內坐好，但其中一班的班主任發現還有一位男孩還沒來報到，於是趕緊找出通訊錄聯繫男孩家長，沒想到男孩的媽媽表示，早上7點多，爸爸就帶著孩子出門了。

請繼續往下閱讀...

原來男孩的爸爸根本沒有仔細看報到簡訊，也不知道孩子讀的是哪個校區，於是一大早就「靠感覺」把孩子載到他認為的校區，沒想到找了一圈，上面根本沒有孩子的名字，爸爸趕緊再帶著孩子到別的校區，一走出去，就是該校的另外一個校區，這也不是他孩子所讀的校區。

於是爸爸趕緊確定校區後，趕緊載著孩子前往學校，但竟來到了該校區的舊校址，整個校園空蕩蕩的，最後才終於把孩子送到正確的校區，但抵達時都已經10點，迎新活動都結束了，班級集體照也都拍完了。

孩子的媽媽得知後，打電話飆罵了丈夫40分鐘，老師表示隔著電話都能感受到媽媽的怒火，老師也猜測，應該是之前孩子的是都是交由媽媽處理，爸爸先前沒有參與，才會在開學第一天鬧了個大烏龍。

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