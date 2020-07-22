夏天到來巨巨們準備回歸！把握「黃金30分鐘」　讓你的認真不白費

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▲▼光泉營養牛奶。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏天到了曲線畢露，快點動起來，把肌肉喚醒！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

六月，一個陽光開始展現威力的季節，尤其台灣的夏天更是豔陽高照，濕熱的熱帶氣候，讓人穿搭起來有點懶，少了幾層可以遮肉的額度，希望身上布料越少越好，這時候就會發現自己的身體曲線畢露，像是穿上合身的短袖上衣時手臂線條有點鬆散，或是沒有翹臀細腿就撐不起來的短裙⋯⋯等等，夏天最讓人焦慮的莫過於衣服遮不住的部位，別懶了，你的自信要靠自己給！現在就馬上動起來，認真把肌肉喚醒、改變你的身形！

▲▼光泉營養牛奶。（圖／記者周宸亘攝）

▲現代人忙碌、工作壓力大，要維持新陳代謝就要認真動起來。（圖／記者周宸亘攝）

想要改變身形，第一步就是運動，尤其是現代人生活壓力大、工作忙碌，也長時間滑手機、使用電腦，身體經常處於「動不起來」的狀態，隨著年紀增長，發現自己「越來越難瘦」，也開始認真培養運動習慣，根據網站《Popsugar》報導，25歲是代謝巔峰，過了30歲後每10年就會下降8%，這也是肥胖的開始，新陳代謝隨年齡增長而下降是無法避免的，而每週重訓兩次，則能有效維持新陳代謝。

▲▼光泉營養牛奶。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼光泉營養牛奶。（圖／記者周宸亘攝）

▲光泉優質蛋白牛乳不用沖泡，即開即飲。（圖／記者周宸亘攝）

不管有氧還是重訓，先讓身體脫離吃飽睡睡飽吃的惡性循環最重要，而這幾年健身風潮盛行，一個禮拜沒去健身房報到個兩三次，就覺得渾身不對勁，但「健人們」持之以恆的同時，營養補充也不能馬虎，否則努力練起來的肌肉都會功虧一簣。運動族群們一定知道「只要有運動就要補充蛋白質」這個宇宙不變的真理，蛋白質是三大營養素之一，對人體的重要性無可取代，而在「對的時間」攝取足量蛋白質，能夠幫助人體合成肌肉、修復運動肉受損的肌肉，因此許多健身教練建議運動後的「黃金30分鐘」一定要攝取足量、高品質的蛋白質，此外，運動時也會消耗身體所儲存的肝醣，所以運動後也要注意「醣」的補充，讓身體好好充電，迎接下一次訓練。營養師游承逸也提出，蛋白質跟醣同時補充的優點就是可以促進胰島素分泌，胰島素之於人體，就像是營養素進入細胞的「鑰匙」，同時補充兩者能夠提升身體合成肌肉及肝醣的效率，他也推薦運動後的「黃金30分鐘」飲用光泉優質蛋白牛乳，可以同時補給運動後所需的蛋白質及醣，是「健人們」理想的營養補給品，更能增加健身效果的續航力，不讓你的努力白費。

▲早餐一定要吃「脂肪」及「蛋白質」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼蛋白質,蛋,魚,早餐,午餐,水果,營養。（圖／翻攝自pixabay）

▲健身的人在飲食控制上也不馬虎，攝取足量、優質的蛋白質是必要的。（圖／翻攝自PEXELS）

要如何知道一個人是否在健身？看他的冰箱裡有多少雞胸肉就知道！不過，雞胸肉天天吃也會膩，順應健身風潮，「乳清蛋白粉」便成為健身界最火紅的單品，巨巨們到健身房都會拿著一個水壺搖啊搖，就是在沖泡乳清蛋白粉，但有時候時間太趕、出門忘記、下班來不及，免沖泡的「光泉優質蛋白牛乳」讓你省去這些麻煩，出門健身不用大包小包，處處都有的便利商店就是你運動後能快速補充營養的好選擇。

▲▼光泉,優質蛋白牛乳,健身,運動。（圖／翻攝自PEXELS）

▲走進便利商店就能買到光泉優質蛋白牛乳，運動後補充營養簡單快速。（圖／光泉提供）

光泉優質蛋白牛乳400ml每瓶20克蛋白質，同時保有牛奶本身的礦物質及各種天然維生素，內含酪蛋白與乳清蛋白，低脂無負擔，且無添加香料、無加膠，不使用代糖，主要的糖來源為牛乳中的「天然乳糖」，香醇可可與光泉生乳完美融合的風味，且喝起來沒有蛋白腥味，滿足喜歡口味變化的健人們，最重要的是可以免去沖泡的步驟、即開即飲，運動完快速補充營養所需，堪稱是健身必備單品，日頭已經開始宣戰，今年夏天努力練一波，拿出自信展現你的S曲線！

▲▼光泉營養牛奶。（圖／記者周宸亘攝）

營養補充起來別讓努力白費►http://www.kuangchuan.com/03Product/Milk0402.aspx

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