「其實蠻贊成韓國瑜參選台北市長的！」　呱吉：蔣萬安大概守不住

圖文／鏡週刊

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹6日突然證實蔣萬安表態將「參選下屆台北市長」，但蔣萬安本人保守回應「仍以立法院為重心」，沒想到資深媒體人周玉蔻昨（7）日爆料前高雄市長韓國瑜有意參選台北市長。對此，台北市議員邱威傑表示贊成韓國瑜參選，更說出「蔣萬安大概守不住，韓國瑜我還有信心。」

2022六都市長人選競爭激烈，台北市更是兵家必爭之地，周玉蔻昨天在廣播節目上爆料，指韓國瑜有意參選台北市長，蔣萬安才會那麼早就「被逼表態」，但根據《聯合報》報導，韓國瑜陣營則否認此消息，不滿表示：「一天到晚只會消費他，到底有什麼問題？」

對於國民黨要派誰參選2022台北市長，邱威傑（呱吉）在臉書表示，「其實我蠻贊成韓國瑜選台北市長的，蔣萬安大概守不住，韓國瑜我還有信心。雖然這幾天一直有人嘴台北人的選擇，但我是沒啥意見，平常大家不都是這樣嘴來嘴去。」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言：「期待能看到中山、松山、文山三山大造勢」「非韓不投」「投韓國瑜，保證台北不淹水，放心啦」「台北又老又窮，台北發大財」「韓想上？先過我大守中！」「反正都能比柯文哲好」「蔣萬安這題對台北人太難，韓國瑜相比簡直小兒科題目」「我希望韓國瑜選台北市長，看看台北人的智力測驗」。



更多鏡週刊報導

周玉蔻爆韓國瑜想選台北市長 韓陣營：一天到晚只會消費他

《天下》最新縣市長排名 潘孟安第一、柯文哲墊底

世界宜居城市台北第59名 柯文哲：做到「2點平等」窮人才能翻身

＿