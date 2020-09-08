桃捷「免費讓蔡阿嘎包站慶生」　議員怒爆、網炸鍋：被迫看蔡桃貴

圖文／鏡週刊

從搞笑YouTuber轉型為親子YouTuber的百萬網紅蔡阿嘎，日前為慶祝兒子2歲生日，豪包下桃園機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站長達7個月，但有議員不滿踢爆，租金高達790萬的展覽，桃捷竟「免費」未向蔡阿嘎收費，痛批「蔡阿嘎為什麼有特權？」

多位桃園市議員昨（7日）踢爆，桃捷A2三重站辦展7個月廣告牆面租金約市價790萬，桃捷因疫情影響虧損近4億，卻還以「互惠」方式，與蔡阿嘎訂下對價契約，針對桃捷的作法， 議員黃敬平指出，此舉引起市民反感，甚至連桃捷粉絲團轉發蔡桃貴捷運展的貼文，也引來上千人按怒。

據了解，桃捷運量單月雖成長776人、票箱收入增加3萬，但公司形象被噓爆，有議員認為並不划算，質疑桃捷認定的7、800萬元廣告價值是如何估算。其中議員周玉琴與呂淑真就認為，不該把私人生活搬到公共區域，批評此舉過度曬小孩且侵犯小孩隱私；議員黃婉如更諷刺：「我是9連霸議員，想做問政回憶錄可以嗎？」議員牛煦庭也批評：「要在PTT被噓爆很難，桃捷做到了！」

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對此，桃捷公司董事長解釋，蔡阿嘎提供的網路廣告費用價值超過800萬，可以幫助宣傳桃園捷運，才讓這次展覽完全免費展出，強調總運量已有提升，也帶來將近200萬的票箱收入，並表示針對議員疑慮會再做檢討。

事實上，桃園捷運粉絲團在7月PO出蔡桃貴主題車站的新聞稿時，就引起不少討論，孰料，累積至今竟有6千人按怒，並質疑表示：「三重跟蔡桃貴有什麼關聯嗎」「強迫大家看她家小孩感覺真的不太好」「這個主題真讓人問號」「是不討厭蔡阿嘎啦…但以他兒子為主題到底什麼概念啊」，但也有人緩頰，「懂不喜歡不愛的可以默默路過就好啊」「很棒啊！讓車站變得很可愛很特別」。



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