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此物難得一見！花蓮鄉親捐百年「豬公秤」...獨樂不如眾樂

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▲花蓮吉安鄉林義善先生將家中收藏的百年「豬公秤」捐給吉安鄉公所。（吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉林義善先生將家中收藏的百年「豬公秤」捐給吉安鄉公所。（吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉親亦是勝安巡守隊員林義善先生，自發性把家中收藏超過70年餘但製作超過百年的古文物捐贈給吉安鄉公所，捐贈儀式於吉安好客藝術村舉行，鄉長游淑貞親自頒發感謝狀，感謝林義善先生的文化奉獻。林義善也笑著說，獨樂樂不如眾樂樂，盼這些古文物可以留在吉安好客藝術村，讓大家欣賞到台灣近代生活智慧的文化資產。

▲花蓮吉安鄉林義善先生將家中收藏的百年「豬公秤」捐給吉安鄉公所。（吉安鄉公所提供，下同）

林義善將保存完整珍貴的豬公秤、傳統農家文化工藝品、木鋸、曬穀耙等，捐贈給吉安鄉公所。鄉長一看到林家捐贈的豬公秤也令她想起父親小時候秤豬公的畫面，十分感念。游淑貞說，林義善先生平日擔任基層協勤民力守護吉安鄉親的平安，還特別關心吉安鄉的各項建設發展捐出百年文物增色文化典藏，讓鄉親感受先民的生活及人文風貌，更是無私的貢獻。而充滿故事性與暖暖溫度的老物件，可以讓走過同時光的鄉親緬懷過往的生命點滴；也讓年輕朋友們藉由豐富文物館藏感受先民辛勤的耕耘，進而以感恩的心珍惜現在得來不易的生活。

▲花蓮吉安鄉林義善先生將家中收藏的百年「豬公秤」捐給吉安鄉公所。（吉安鄉公所提供，下同）

▲鄉長游淑貞親自頒發感謝狀，感謝林義善先生的文化奉獻。

鄉公所文觀所長危正儀表示，現代工業精進及科技化的衝擊之下，許多古老的手工技藝逐漸凋零。也因此不僅是老一輩的年長者，許多中生代家長們也會帶著孩子參觀古文物展，講述過去成長背景，探索過去生活型態，而在館舍導覽員用心解說下，獲得更具歷史深度的知識。而今年鄉公所也陸續收到鄉親的捐贈。例如，來自高雄的吳新釵老先生的孫女，特地以祖父名義包裝郵寄，捐贈日本製古董機械鐘；以及吉安鄉親謝美子女士，也將她的嫁妝─裁縫車大方捐贈給吉安鄉供大家共賞。

▲花蓮吉安鄉林義善先生將家中收藏的百年「豬公秤」捐給吉安鄉公所。（吉安鄉公所提供，下同）

▲吉安好客藝術村有許多來自民間的珍貴典藏。

游淑貞表示，吉安好客藝術村除了是民眾休閒、運動的好地方，更是吉安鄉珍貴的幸福空間。除了有每月更新的攝影、書畫、藝文等展出，更有許多來自民間的珍貴典藏。許多老文物經過文化的淬煉，讓吉安鄉增添故事文化與歷史內涵；也透過展出與導覽，讓人們了解歷史的滄瀾還有時序的演進。身在其中，不只是展出的文物讓人駐足，活化的內外場域更期盼這個由許許多多人、事、物交織而成的吉安鄉歷史縮影，能帶給大家深深的感動。歡迎更多的鄉親好友與各縣市遊客，閒暇時和家人親子共賞，必能得到豐實的美好收穫。

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