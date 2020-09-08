22歲人氣網紅「釣魚觸電」慘死！魚竿甩到高壓電　600萬粉絲心碎

▲擁百萬粉絲22歲網紅觸電亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一位22歲的網紅「五道口宏楠」日前驚傳身亡，他在社交軟體上擁有近600萬的粉絲追蹤。沒想到，他日前疑因釣魚時，不慎觸碰到高壓電線，下秒觸電慘死。粉絲聽聞噩耗，哭倒一片，直呼心碎。

大陸另外一名網紅「方丈」7日晚間開直播時，突然泣不成聲，下秒公開了一個噩耗。他透露，徒孫宏楠前幾天去池塘釣魚時，不小心將釣魚竿甩到高壓電線，結果觸電當場身亡。

他過世的消息一出，全網一片不可置信與震驚。方丈徒弟、也是宏楠師父的直播主「舒克」之後PO文哀悼，「宏楠，對不起，前天咱倆還一起喝酒，這麼長時間沒見，你tm一個屁沒放就走了，你不是答應我當個演員嗎？師傅對不起你，當初就不應該讓你走，你這一步再也回不來了，我心都碎了。」

▲宏楠生活照。（圖／翻攝自臉書）

宏楠曾拍攝多部微電影，包括《英雄好漢》、《光輝歲月》、《美麗女人》等，另外他生前幽默、充滿正能量的風格也深受粉絲喜愛。

他突然驟逝消息一出，眾多網友紛紛直呼，「天妒英才，一路走好，頭一次希望這是劇本」、「優秀的段子手，滿滿正能量的人，重情義正言辭，可惜」、「剛看完影片，太揪心了，人就這麼沒了」、「明天和意外真的不知道哪個先來」。

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