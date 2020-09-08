賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　幸運男身分曝！十指緊扣攻入香閨

圖、文／CTWANT

二十八歲的民進黨立委賴品妤，是本屆最幼齒的女立委，日前她大方PO出一張美豔爆乳照，引起網友熱議，前衛風格完全顛覆外界對「立委」二字的印象。之前受訪自曝暫時沒有交往對象的她，卻被本刊直擊和甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學連窩四夜，期間十指緊扣、撥髮調情、熊抱纏綿和當街擁吻通通來！

▲立委賴品妤與苗栗縣議員曾玟學本月5日被本刊直擊兩人當街親熱，只見曾玟學從後方一把緊摟住賴品妤的纖腰，顯然戀愛ING。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊直擊，九月二日傍晚六時許，賴品妤和曾玟學一起走進台北市大安區四維路的一家髮廊，氣色紅潤的賴品妤，身穿一襲薄紗裸色洋裝，淺藍色外套罩不住呼之欲出的Ｃ奶，相形之下，留著短髮的曾玟學有些神情憔悴。

約一個小時後，兩人走出髮廊時，曾玟學明顯精神許多，賴品妤倏忽湊向曾玟學耳邊，好似鼓勵對方「換個髮型改衰運」，逗得曾玟學擠出一絲微笑；賴品妤接著更疑似奉獻性感雙唇，兩人磨蹭的身影勾人遐想。

▲曾玟學本月2日上台北後就一直與賴品妤形影不離，還一起去「換髮型改衰運」。

晚間八點左右，小倆口在附近一家咖啡廳和朋友見面，露出白皙長腿的賴品妤，認真吸吮手中的奶茶時，滑著手機的曾玟學不時偷瞄佳人，粉紅泡泡到處亂竄。

▲現任苗栗縣議員的曾玟學，被本刊直擊接連5天4夜長住台北，緊黏女友賴品妤。

二個小時後，小倆口送別友人，曾玟學陪著賴品妤逛進一家號稱「美波神器」的泳裝店，隨後兩人踩著浪漫的月光，一路十指緊扣回到賴品妤住家。其實，這天下午，曾玟學就已經揹著水藍大背包進入賴品妤香閨，似乎已對這處愛巢熟門熟路。

九月三日凌晨兩點，曾玟學獨自現身，跑到樓下哈菸的他，看似梳洗完畢，並換上與賴品妤同色系的情侶外套；他滿足癮頭後，再度返回賴品妤香閨，直到九月四日中午才離開。

▲立委賴品妤因熟悉動漫等流行次文化深受年輕人歡迎，她在去年12月台灣大凱旋演唱會上扮成《新世紀福音戰士》明日香，還原度極高，紅到國外去。

暫時小別賴品妤的曾玟學，隨即與同樣退出時力的高雄市議員「白眼女神」黃捷見面，兩位「跳船俱樂部」成員一路有說有笑；曾玟學隨後造訪台北議員林亮君的服務處，一直都「溺」在服務處滑手機。當天，曾玟學和賴品妤幾乎行程滿檔，一直到深夜十二點都還未見兩人回家。



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